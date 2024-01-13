تعرف على موضوعات جائزة الدكتور محمد شوقي الفنجري لعام 2024

اجتمعت اليوم اللجنة العليا لوقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة ناظر الوقف.

اللجنة تضم المفتي ورئيس جامعة الأزهر الأسبق

جاء لك بحضور كل من أعضاء اللجنة الدكتور شوقي إبراهيم علام «مفتي الديار المصرية» الدكتور إبراهيم الهدهد «رئيس جامعة الأزهر الأسبق» الدكتور أحمـد فؤاد باشا «نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق» الدكتورعبد الله عبد الفتاح التطاوي «نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق» الدكتور محمد محمود أبو هاشم «نائب رئيس جامعة الأزهر» المستشار محمد حسن محمد «نائب رئيس الهيئة - الأمين العام» المستشار سامح سيد محمد «نائب رئيس الهيئة - مقرر اللجنة العليا للوقف».

وقررت اللجنة العليا للوقف اختيار الموضوعين الآتيين المزمع طرحهما لمسابقة عام 2024/ 2025، بحسب المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها مقرر اللجنة العليا للوقف:

الموضوع الأول: في مجال الدعوة «مسئولية رجال الأعمال في النهوض بالمجتمعات».

جهود ذوي الإعاقة في إثراء الفقه الإسلامي

الموضوع الثاني: في مجال الفقه الإسلامي: «جهود ذوي الإعاقة في إثراء الفقه الإسلامي».