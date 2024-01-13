«الخارجية»: مصر أعربت عن قلقها من توترات البحر الأحمر وخطورة توسيع الصراع

أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر طالبت بحرية الملاحة والتجارة في البحر الأحمر، كما أن مصر أعربت عن قلقها من التوترات في البحر الأحمر.

وقال أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسؤوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مصر أكدت خطورة توسيع رقعة الصراع في المنطقة بسبب ما يحدث في البحر الأحمر.

وقف إطلاق النار هو الحل

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مساء اليوم السبت، أن الحل الأمثل لوقف توسع دائرة الحرب في المنطقة، تتمثل في وقف إطلاق النار في غزة، كما أن مصر ترى أن الحل الأمثل في كل الأزمات هو وقف إطلاق النار بشكل فوري.

هدف زيارة وزير الخارجية إلى إريتريا

وتابع أبو زيد: «زيارة وزير الخارجية سامح شكري لإريتريا، هدفها الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، والحد من عوامل التوتر، بالإضافة إلى التوسع الاستثمار المصري في دولة إريتريا الشقيقة».