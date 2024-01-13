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سليمان جودة: لم أتعرض لمضايقات بسبب كتاباتي.. والقارئ المصري يمل بسرعة

كتب:

محمد عزالدين
11:58 م | السبت 13 يناير 2024
الكاتب الصحفي سليمان جودة

الكاتب الصحفي سليمان جودة

قال الكاتب الصحفي سليمان جودة، إنّ القارئ المصري يمل بسرعة ولا يصبر، وعلى الجريدة والكاتب الاستحواذ عليه من الحرف الأول، معلقًا: «هناك قارئ يقرأ العناوين ويذهب، وآخر يكمل للمقدمة وإذا أعجبته يكمل الموضوع».

جذب القارئ طوال الوقت

وأضاف «جودة» في حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «يجب على الجريدة والكتاب المحافظة على جذب القارئ طوال الوقت من أجل قراءة آخر كلمة في الموضوع الصحفي».

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن صناع الجرائد عليهم إدراك أن القارئ يحتاج إلى مادة صحفية مختلفة عما كان مُتاحًا له من قبل في الجريدة نفسها، متابعًا: «القارئ يريد معرفة ما وراء الخبر وقت حدوثه وفي المستقبل».

واختتم سليمان جودة تصريحاته قائلا: «لم أتعرض لمضايقات بسبب أي رأي من أرائي».

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