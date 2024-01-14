وظائف مصلحة الخبراء 2024 التابعة لوزارة العدل.. الشروط والتخصصات المطلوبة

يستقبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال أيام طلبات الراغبين في التقديم على الوظائف المعلنة، وخاصة وظائف مصلحة الخبراء 2024 التابعة لوزارة العدل.

استقبال الطلبات من يوم 18 يناير

وتبدأ وزارة العدل في استقبال طلبات التقديم على وظائف مصلحة الخبراء 2024، يوم 18 من شهر يناير الجاري والتي تستمر حتى 31 من ذات الشهر.

التخصصات المطلوبة

وحددت وزارة العدل التخصصات التي تحتاجها الوزارة في شغل وظائف مصلحة الخبراء 2024، والتي جاءت كالتالي:

1- معاون خبير هندسي تخصصات «هندسة بحرية، ومدني أو عمارة، وحاسبات ومعلومات، وميكانيكا، وكهرباء».

2- معاون خبير زراعي.

3- معاون خبير حسابي.

وتتضمن الشروط المظلوبة لشغل الوظائف المعلنة، الآتي:

1- أن لا يزيد عمره عن 30 عامًا.

2- أن يكون حاصلًا على مؤهلٍ هندسي عالي، تخصص حاسبات ونظم معلومات.

3- أن يكون التقدير العام للمُتقدم على الأقل جيد.