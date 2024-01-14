نائب رئيس «سي سك» للهندسة: اجتهدنا لجعل أبراج العاصمة تحفة فنية عالمية

قال لي يونج مينج، نائب رئيس الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية «سي سك»، إنه سعيد بلحظة التسليم المبدئي للأبراج الإدارية بمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة.

تنفيذ المشروع على مدار 5 سنوات

وأضاف نائب رئيس الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية، خلال كلمته باحتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس مجلس الوزراء، أن الشركة أولت أهمية كبرى للمشروع ومنطقة الأعمال المركزية منذ بدء تنفيذه في شهر مايو 2018، وبذلت كل الجهود لدفع عجلة المشروع بكل قوة لأكثر من 5 سنوات، وبمساعدة وتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق المصرية والسفارة المصرية بمصر.

تحفة فنية عالمية من الدرجة الأولى

وأكد نائب رئيس الشركة، أن كل الموظفين عملوا بتفان لدفع المشروع ليكون تحفة فنية عالمية من الدرجة الأولى، مضيفا «نؤمن أنه من خلال الجهود المشتركة سيصبح المشروع نموذجا ورمزا للتعاون بين مصر والصين».

وأشار إلى أن الشركة ستواصل في دعم تنمية الاقتصاد المصري، والمساهمة في العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين.