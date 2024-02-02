شروط لجنة العجز الطبي والمستندات المطلوبة.. كيف تحدد درجاته للحصول على إعانة؟

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، شروط لجنة العجز الطبي، والتي يترتب عليها الحصول على إعانة العجز، وفقًا لما نص عليه قانون رقم 148 لسنة 2019، المختص بتنظيم ضوابط التعامل مع حالات العجز.

حيث أوضح القانون، أن هناك فرقا بين العجز الكامل المستديم، أو العجز الجزئي الدائم، وهى من شروط لجنة العجز الطبي، حيث يتم الكشف الطبي من خلال اللجنة الطبية بوزارة الصحة، وفقا لموعد سابق للمريض سواء الذي يعاني من عجز جزئي أو كلي، أو عجز عن الكسب، وبناء على التقرير الطبي للجنة الذي يتم إرساله إلى وزارة الشئون الاجتماعية، يتم تحديد أحقيقة المريض في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، ومعاش العجز، الذي يصرف شهريا من الوزارة.

شروط لجنة العجز الطبي

لذا ترصد «الوطن» شروط المثول أمام لجنة العجز الطبي، لتوقيع الكشف، والفئات المستحقة فقط للحصول على إعانة العجز من هيئة التأمينات الاجتماعية، وفقًا لما نص عليه القانون 148 لسنة 2019.

ـ حالات فقد الطرفين السفليين.

- حالات فقد الذراعين .

ـ حالات الشلل الرباعي الكامل.

ـ حالات شلل الطرفين السفليين.

ـ حالات الشلل النصفى العام.

- حالات فقد البصر كلياً.

ـ حالات المرض العقلي.

ـ حالات هبوط القلب المزمن الشديد.

ـ حالات تشوهات العظام والمفاصل الشديدة.

- حالات الضمور العضلي التي تمنع الحركة تماما.

ـ حالات الأورام الخبيثة التي يترتب عليها مضاعفات تمنع الحركة.

الفرق بين أنواع العجز الثلاثة «كلي- جزئي- عجزعن الكسب»

فرّق القانون رقم 148 لسنة 2019 للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن أنواع العجز الثلاثة، بالنسبة للخاضعين لـ لجنة الكشف الطبي، والمستحقين للحصول على معاش دائم مدى الحياة، وتحدده وزارة التأمينات الاجتماعية.

حالات العجز الكلي المستديم

هو عجز مستديم من شأنه أن يحول بين المؤمن عليه وبين مزاولته عمله أو إجراء أي نشاط يحقق له دخل شهري، حيث يعتبر هذا النوع من العجز في حكم حالات الأمراض العقلية، والأمراض المزمنة والمستعصية، وهي أمراض يصدر بها قرار من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.

حالات العجز الجزئي المستديم

يتصف بأنه عجز يحول بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله الأصلي.

حالات العجز عن الكسب

كل شخص مصاب بعجز، ينقص من قدرته لأداء عمله بنسبة 50% على الأقل، بشرط أن يكون هذا العجز منذ الميلاد، أو نتيجة مرض أو حادث يتعرض لها قبل سن الـ60.

ـ حيث تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحي، في حالة صدور تقرير طبي يثبت عجز المؤمن عليه بشكل كامل ومستديم، الحصول على معاش شهري ثابت والحصول على كافة مميزات كارت الخدمات المتكاملة.

استعلام معاش العجز الطبي

وفقا لما نصت عليه المادة 56، في البند (ب) من قانون 148 لسنة 2019، «إذا كان الفرد مستحقًا للحصول على معاش العجز، يتم تقدير معاشة الشهري، على أساس نسبة العجز، ووفقا للأجر الذي كان يحصل عليها وقت ثبوت العجز من الإصابة الأخيرة، وفقا للمادة (22)، على ألا يقل ذلك المعاش عن أجره ».

ذكرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّه يحق لابن المتوفى المؤمن عليه، أو صاحب المعاش، صرف معاش والده، وفقا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019.

«التأمينات» تحدد 8 شروط للابن لصرف معاش والده المتوفى

1-ألا يكون بلغ سن 21.

2- يتم استثناء الطالب الذي بلغ 21 عاما، لكنه مازال بأحد مراحل التعليم، بحيث لا تتجاوز الليسانس أو البكالوريوس.

3- ألا يثبت عمله لدى الغير ولا يزاول مهنة أخرى.

4- ألا يكون بلغ سن الـ26 عاما.

5- الابن العاجز عن الكسب ويثبت عجزه بتقرير طبي رسمي.

مهام لجنة العجز الطبي

تقوم لجنة العجز الطبي بالمهام التالية:

فحص المؤمن عليه وتحديد نسبة العجز.

إصدار قرار بشأن حالة العجز للمؤمن عليه.

شروط دخول لجنة العجز الطبي للموظفين

يحق للموظف التقدم إلى لجنة العجز الطبي في الحالات التالية:

إذا كان يعاني من مرض أو إصابة تمنعه من العمل.

إذا كان قد بلغ سن التقاعد.

إذا كان قد فقد وظيفته بسبب الوفاة أو الاستغناء عنه.

إجراءات دخول لجنة العجز الطبي للموظفين

يتم دخول لجنة العجز الطبي للموظفين عن طريق تقديم طلب إلى إدارة التأمينات الاجتماعية التابع لها الموظف، مرفقًا به المستندات التالية:

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من شهادة الميلاد.

صورة من قرار التعيين أو الالتحاق بالعمل.

صورة من شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

شهادة طبية من أحد المستشفيات الحكومية أو الخاصة تفيد بحالة الموظف الصحية.

مهام لجنة العجز الطبي للموظفين

تقوم لجنة العجز الطبي للموظفين بالمهام التالية:

فحص الموظف وتحديد نسبة العجز.

إصدار قرار بشأن حالة العجز للموظف.

التأمين ضد العجز الطبي

يمكن للموظف المؤمن عليه في تأمينات الموظفين أن يستفيد من التأمين ضد العجز الطبي، حيث يستحق في حالة العجز الكلي أو الجزئي المستديم معاشًا من التأمينات الاجتماعية.

ويحدد مقدار المعاش بناءً على نسبة العجز ومدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.

ويستحق الموظف المؤمن عليه في تأمينات الموظفين أيضًا تعويضًا عن الأجر المستحق له عن أيام العجز المؤقتة، وذلك في حدود أجره الشهري.

المستندات المطلوبة للعرض على لجنة العجز الطبي

تختلف المستندات المطلوبة لعرض الشخص على لجنة العجز الطبي حسب الحالة التي يتم عرضه عليها، ولكن بشكل عام، تتضمن هذه المستندات ما يلي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

- بيان حالة وظيفية مدرج به الدرجة المالية.

- شهادة طبية من مستشفى حكومي معتمد تثبت الإصابة أو العجز.

- تقارير طبية أخرى من أي جهة أخرى معتمدة.