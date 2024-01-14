«الكهرباء» تتخذ 7 إجراءات لتأمين التغذية خلال مباراة مصر وموزمبيق.. فرق طوارئ

اتخذت شركات توزيع الكهرباء التسع في المحافظات 7 إجراءات تهدف إلى تأمين التغذية طوال مباراة منتخبي مصر وموزمبيق، والمقرر إقامتها في تمام السابعة مساء اليوم على ملعب «فيليكس أوفوي» في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

وتحظى المباراة باهتمام كبير من المواطنين، سواء من خلال التجمعات الكبيرة على المقاهي والكافتيرات، أو الملايين ممن يلتفون حول شاشات التليفزيون بالمنازل.

الدفع بفرق طوارئ لمواجهه الأعطال

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء لـ«الوطن»، أن الشركات التابعة، وهي «شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - شركة القناة لتوزيع الكهرباء - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء - شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء - شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء» ستدفع بـ فرق طوارئ لمواجهة أي أعطال في الحال، إضافة إلى تشكيل غرف عمليات لمتابعة الموقف، سواء غرف عمليات مركزية بجميع شركات التوزيع وشركات النقل.

تدعيم مهمات السلامة والصحة المهنية

وأشار المصدر إلى أنه تم معالجة النقاط الساخنة، وإعادة شد الموصلات وإعادة تربيط المناولات، ومراجعة مناسيب الأكشاك والغرف القريبة من الأرض، إضافة إلى الاستعداد بالمهمات اللازمة لمواجهة ظروف طارئة وتدعيمها بمهمات السلامة والصحة المهنية.

تقسيم المغذيات لاستقرار التغذية الكهربائية

وأوضح المصدر، تنفيذ خطط إحلال الأعمدة المتهالكة وموصلات الجهد المتوسط المتهالكة، وتدعيمها بمحولات، للقضاء على انخفاض الجهد، وتقسيم المغذيات للحفاظ على استقرار التغذية الكهربية.