الحكومة تطرح وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للحوار

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ الحكومة ستطرح «وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري (2024-2030)»، للحوار الوطني الشامل ولحوار الخبراء على منصة «حوار»، مع عقد سلسلة من ورش العمل لمناقشة الوثيقة بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وأكد المركز عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أنّ المشروع البحثي الذي جرى إعداده تحت عنوان «وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)»، يرسمُ ويحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.