«الخارجية الصينية»: نشكر مصر على دعمنا في المصالح الجوهرية

أعرب وزير الخارجية الصيني، وانج يي، عن شكره وامتنانه لمصر على دعمها للمصالح الجوهرية الصينية خاصة مسألة تايوان، مؤكدا أنّ الصين ستواصل تقديم الدعم لمصر في الحفاظ على سيادتها على أرضها، وسيادة الوطن وأمنه، إضافة إلى الشراكة في عملية التنمية بما يناسب الظروف الوطنية.

وأضاف وزير الخارجية الصيني، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع سامح شكري، وزير الخارجية، أنّه جرى الاتفاق بالإجماع على ضرورة الدفع بمبادرة الحزام والطريق، بجودة عالية لتحقيق المنفعة المتبادلة عالية المستوى بين الأطراف كافة.