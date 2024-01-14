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محافظ القليوبية يوجه بسرعة صيانة وتجديد المدارس القديمة حرصا على سلامة الطلاب

كتب:

حسن صالح
09:18 م | الأحد 14 يناير 2024
اجتماع محافظ القليوبية

اجتماع محافظ القليوبية

وجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، بدراسة تقارير وملاحظات اللجنة التي أمر بتشكيلها من هيئة الأبنية التعليمية، ومديرية التربية والتعليم، وبالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، وذلك للمراجعة الدورية المنتظمة لسلامة الأبنية التعليمية على مستوى المحافظة، والوقوف على الآليات اللازمة لتلافي هذه الملاحظات في أقرب وقت ممكن، حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

أوضح المحافظ، في بيان، أن أعمال المراجعة الدورية المنتظمة للأبنية التعليمية تأتي في إطار حرصه على سلامة أبنائنا الطلاب، وتوفير البيئة التعليمية الآمنة لهم.

سرعة الانتهاء من صيانة المدارس بالقليوبية

وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتلافي أي ملاحظات يتم رصدها خلال عمليات المراجعة، وسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة للمدارس التي تحتاج إلى ذلك.

كما وجه المحافظ بغلق جميع المدارس التي بها أعمال صيانة جسيمة تشكل خطرًا على سلامة التلاميذ، ونقل تلاميذ هذه المدارس إلى مدارس بديلة قريبة من مدارسهم الأصلية، لحين انتهاء كافة أعمال الصيانة.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على حرصه على توفير كافة سبل الراحة والأمان لأبنائنا الطلاب، وتوفير البيئة التعليمية المناسبة لهم.

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