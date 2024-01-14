القاهرة الإخبارية: 9 آلاف جندي بجيش الاحتلال إسرائيلي مصابون باضطرابات نفسية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إنّ عدد القتلى بين أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، يزيد على 520 قتيلاً، بينهم 200 من الضباط وكبار القادة، بنسبة تتجاوز 35% من العدد الكلي، هم من قادة الكتائب والألوية، الذين يعملون في مناطق مختلفة بقطاع غزة.

وأضافت «أبو شمسية»، في مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد: «بالنسبة لعدد الإصابات، فهذا الأمر سجال بين وسائل الإعلام الإسرائيلية والمنظومة الإسرائيلية، فالحديث رسمياً عن 5 آلاف مصاب، وسيتم الاعتراف بـ12 ألف من جنود الاحتلال أصبحوا معاقين، وهذا يعني أنهم لن يعودوا للخدمة في جيش الاحتلال مرة أخرى».

اضطرابات نفسية تصيب الجنود الإسرائيليين

وتابعت أن أكثر من 9 آلاف جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي أصبحوا يحتاجون لعلاج نفسي، وقد يتضاعف هذا العدد قبل نهاية العدوان على قطاع غزة، حيث يعانون من اضطرابات نفسية مرتفعة، وهذا يعني أنهم في حاجة إلى علاج نفسي بعد انتهاء الحرب، وبالفعل بدأ البعض منهم يحصلون على علاج، والتوقف عن العمل والقتال داخل قطاع غزة، حيث تم الإعلان عن مقتل قائد في كتيبة معينة بالجيش الإسرائيلي بسبب نوبة قلبية، نظراَ لعدم قدرته على تحمل ما حدث في قطاع غزة.