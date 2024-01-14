أقل من ثلاثة أيام تفصلنا عن امتحانات نصف العام للصف الثالث الإعدادي في محافظة قنا، ويبحث آلاف الطلاب عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي لمحافظة قنا 2024، والتي سوف تنطلق يوم الأربعاء المقبل في جميع مدارس المرحلة الإعدادية التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة قنا.

جدول امتحانات نصف العام للصف الثالث الإعدادي بمحافظة قنا 2024

وتنشر «الوطن» تفاصيل جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة قنا 2024، الخاصة بالترم الأول للعام الدراسي الحالي 2024، وهي كالآتي:

- الأربعاء 17 يناير في مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، من الساعة 9 إلى 11:30، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 12 إلى 1 مساءً.

- الخميس 18 يناير 2024، يخوض الطلاب امتحانات مادتي، الجبر والإحصاء من الساعة 9 إلى 11، والتربية الدينية من الساعة 11:30 إلى 1 مساءً.

- الأحد 21 يناير 2024، يخوض طلاب الشهادة الإعدادية بقنا، امتحانات مادتي العلوم من الساعة 9 إلى 11، واللغة الأجنبية الأولى من الساعة 11:30 إلى 1 مساءً.

- الاثنين 22 يناير 2024، يؤدي الطلاب الامتحان في مادتي، الهندسة من الساعة 9 إلى 11، واللغة الأجنبية الثانية من الساعة 11:30 إلى 1:30 مساء.

- الثلاثاء 23 يناير 2024، يؤدي الطلاب الامتحانات في مادتي، اللغة الأجنبية من الساعة 9 إلى 11، والتربية الفنية من الساعة 11:30 إلى 1:300 مساءً.

- الأربعاء 24 يناير 2024، وهو اليوم الأخير من امتحانات نصف العام للصف الثالث الإعدادي بمحافظة قنا، يؤدى الطلاب امتحان الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 إلى 11 صباحًا.

امتحانات الشهادة الإعدادية بقنا

وقال محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة قنا، إن جميع مدارس المرحلة الإعدادية، انتهت من الاستعداد لامتحانات الصف الثالث اللإعدادي، لنصف العام 2024.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بقنا، مؤكدًا عدم وجود أي تغيير في جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي.