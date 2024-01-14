ضبط 57 مخالفة تموينية في الدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ضبط 57 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق بالدقهلية، في مراكز، المنصورة، ميت غمر، والجمالية.

حملات تموينية بالأسواق والمخابز بالدقهلية

وأشار «دايرة» في بيان، إلى أنه جرى المرور على 60 مخبزًا؛ للتأكد من الالتزام بالقرارات والمنشورات، الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وتمكنت الحملات من تحرير 49 مخالفة في الرقابة على المخابز بمحافظة الدقهلية و8 مخالفات في الرقابة على الأسواق، وبيانها كالآتي:

المخابز:

عدد 1 محضر تجميع بطاقات بعدد (59 بطاقة).

عدد 1 محضر تجميع دقيق بقيمة (10 شيكارة).

عدد 1 محاضر توقف دون أذن.

عدد 1 محضر عدم وجود ميزان.

عدد 6 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.

عدد 3 محضر تصرف في دقيق بقيمة (12 شيكارة).

عدد 2 محضر عدم نظافة أدوات العجين.

عدد 1 محضر عدم إعطاء بون صرف.

عدد 2 محضر عدم وجود قائمة بيانات.

عدد 13 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

عدد 18 محضر نقص وزن مابين (8-22).

الأسواق:

عدد 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

عدد 2 محضر عدم وجود شهادة صحية.

عدد 2 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (سجائر).

عدد 1 محضر تجميع سلع مدعمة.

وجرى التحفظ على 100 كيلوجرام سكر تمويني، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.