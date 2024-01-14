تحرير مخالفات لمخابز بلدية ومصادرة سجائر بحملة تموينية في الإسكندرية

أكد المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن» إن حملة المديرية والتي ضمت كلا من إبراهيم مرسال رئيس رقابة إدارة تموين العامرية وخالد عوض مفتش رقابة المديرية، أسفرت عن:

- تحرير 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية.

- تحرير عدد 3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين.

- تحرير محضري عدم وجود لوحة بيانات على أحد المخابز.

- تحرير محضر عدم إعطاء بون صرف خبز للمواطنين.

- تحرير محضر عدم وجود سجل التفتيش بأحد المخابز

- محضر حيازة وعرض وبيع سجائر بدون مستندات دالة على الحيازة داخل إحدى المحمصات بالعجمى.

وتم التحفظ على عدد 36 خرطوشة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

تعليمات مشددة

وأشار القلش، إلى إن حملات التموين يتم تنفيذها بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لمتابعة المخابز والأسواق، وقد أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية لمتابعة المخابز والأسواق، من خلال الحملات التموينية اليومية.