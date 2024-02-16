أسعار شنط اللاب توب.. تتراوح بين 100 إلى 1000 وإليك أفضل الأنواع

أول شيء يتطلع إليه مَن يحصل على حاسوب محمول، هو البحث عن حقيبة مناسبة له، من أجل الحفاظ عليه أثناء التنقل، ولذا فإن أسعار شنط اللاب توب، تختلف وفقًا لعدة عوامل، مثل الجودة، والخامات المستخدمة وحجم الحاسوب والمميزات الإضافية التي توفرها، وغير ذلك.

أسعار شنط اللاب توب

تتراوح أسعار شنط اللاب توب في مصر بين 100 جنيه وأكثر من 1000 جنيه، حسب عدة عوامل نوضحها في السطور القادمة، وفيما يلي قائمة ببعض أسعار حقائب الحاسوب المحمول، وفقًا لمواقع البيع الإلكترونية:

- حقيبة حاسوب «ديل» مقاس 15.6 بوصة: يبلغ سعرها نحو 600 جنيه.

- حقيبة حاسوب «إتش بي» مقاس 17 بوصة: يبلغ سعرها نحو 800 جنيه.

- حقيبة حاسوب «لينوفو» مقاس 14 بوصة: يبلغ سعرها نحو 500 جنيه.

- شنطة لاب توب «سامسونج» مقاس 13 بوصة: يبلغ سعرها نحو 400 جنيه.

- شنطة لاب توب «إتش بي» مقاس 15.6 بوصة بتحميل علوي للأعمال، وموديل 2SC66AA، ولون أسود بسعر 555 جنيهًا.

عوامل تؤثر على سعر حقائب الحاسوب المحمول

تختلف أسعار شنط اللاب توب حسب عدة عوامل، من أهمها:

جودة الخامات المستخدمة:

تصنع حقائب الحاسوب من مواد مختلفة، مثل القماش والجلد والبلاستيك، وتختلف أسعار الحقائب حسب جودة الخامات المستخدمة. فكلما كانت الخامات المستخدمة أكثر جودة، ارتفع سعر الحقيبة.

حجم الحاسوب:

تتوفر حقائب الحاسوب بالعديد من الأحجام المختلفة، والتي تتناسب مع أحجام أجهزة الحاسوب المختلفة، وتختلف أسعار الحقائب حسب حجم اللاب توب. فكلما كان أكبر حجمًا، ارتفع سعر الحقيبة.

المميزات الإضافية:

توفر بعض حقائب الحاسوب المحمول مميزات إضافية، مثل وجود جيوب إضافية أو حزام كتف قابل للتعديل أو مقسمات داخلية لتنظيم الأغراض، وتختلف أسعار الحقائب حسب المميزات الإضافية التي توفرها.

نصائح عند شراء حقيبة للحاسوب

عند شراء حقيبة لحاسوبك المحمول الخاص، يجب مراعاة عدة أشياء، أهمها:

- اختيار الحقيبة المناسبة لحجم اللاب توب: إذ يجب اختيار شنطة لاب توب بحجم مناسب لللاب توب، بحيث تتسع له بشكل مريح دون أن تتسبب في الضغط عليه أو إتلافه.

- اختيار الحقيبة المصنوعة من مواد عالية الجودة: يجب اختيار حقيبة حاسوب مصنوعة من مواد عالية الجودة، بحيث تتحمل الاستخدام اليومي دون أن تتلف بسهولة.

- اختيار الحقيبة التي توفر الحماية الكافية للحاسوب: فيجب اختيار شنطة لاب توب توفر الحماية الكافية لللاب توب من الصدمات والعوامل الخارجية.

- اختيار الحقيبة التي تتناسب مع احتياجاتك: يجب اختيار شنطة لاب توب تتناسب مع احتياجاتك، بحيث توفر لك المساحة الكافية لحمل جميع الأغراض التي تحتاجها.

أنواع شنط اللاب توب

تتوفر حقائب الحواسب المحمولة بالعديد من الأنواع المختلفة، والتي تختلف حسب طريقة حملها وتصميمها، وفيما يلي بعض أنواعها:

- شنط الظهر: وهي من أشهر أنواع شنط اللاب توب، وهي مريحة للحمل وتوفر توزيعًا متساويًا للوزن على الكتفين.

- شنط الكتف: تتميز شنط الكتف بسهولة حملها، ولكنها قد تكون غير مريحة للحمل في حالة حملها لفترات طويلة.

- حقائب يد: تتميز شنط اليد بسهولة حملها، ولكنها قد تكون غير مريحة للحمل في حالة حملها لفترات طويلة أو في حالة حملها مع أغراض أخرى.

- حقائب لاب توب ذكية: تتميز شنط اللاب توب الذكية بمزايا إضافية، مثل إمكانية الشحن اللاسلكي أو وجود فتحة USB للشحن أو وجود نظام تتبع GPS.

نصائح للحفاظ على حقيبة الحاسوب

للحفاظ على شنطة اللاب توب سليمة وخالية من التلف، يجب مراعاة عدة نصائح، أهمها:

- تجنّب حمل الشنطة الثقيلة جدًا، إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلفها أو إتلاف الحاسوب.

- تجنّب وضع الحقيبة في الأماكن الرطبة أو الساخنة؛ فيمكن أن يؤدي تعرض الحقيبة للرطوبة أو الحرارة إلى تلفها.

- تنظيف الشنطة بشكل دوري باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.

- حالة حدوث أي تلف للشنطة، يجب إصلاحه فورا لتجنب تفاقم التلف.

وفي الختام، ينبغي أن نشير إلى أن حقائب اللاب توب من أهم الإكسسوارات التي يحتاجها أصحاب أجهزة الحواسيب المحمولة، فهي تساعد على حماية الجهاز من التلف أثناء النقل أو التخزين.