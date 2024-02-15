أسعار مواتير المياه.. نصائح لاختيار النوع الأنسب لاحتياجاتك

عند شراء موتور مياه يجب مراعاة عدة عوامل، أهمها قوة الموتور ومعدل تدفق المياه وعدد مراحل الضخ ونوع الموتور والماركة التجارية، وتختلف أسعار مواتير المياه باختلاف هذه العوامل، ومدى توفرها كلها أو بعضها في الماتور.

ونستعرض قائمة بأسعار مواتير المياه، والعوامل التي تؤثر في أسعارها وأنواعها، ونصائح مهمة عند شرائها، ونصائح للحفاظ عليها.

أسعار مواتير المياه

تتراوح أسعار مواتير المياه في مصر بين 2500 جنيه وحتى أكثر من 10 آلاف جنيه، وذلك حسب عوامل الاختلاف المذكورة أعلاه، وفيما يلي قائمة ببعض أسعار مواتير المياه، وفقًا لمواقع البيع الإلكتروني:

- موتور مياه كالبيدا واحد حصان: يبلغ سعره نحو 2500 جنيه.

- موتور مياه كالبيدا 1.5 حصان: يبلغ سعره نحو 3500 جنيه.

- موتور مياه كالبيدا 2 حصان: سعره نحو 4500 جنيه.

- موتور مياه كالبيدا 3 حصان: يبلغ سعره نحو 6000 جنيه.

- موتور مياه كالبيدا 5 حصان: يبلغ سعره نحو 10000 جنيه.

عوامل تؤثر في أسعار مواتير المياه

تعد مواتير المياه من أهم الأجهزة التي تستخدم في المنازل والمنشآت التجارية والصناعية، فهي تساعد على ضخ المياه من مصدرها إلى الخزانات أو إلى نقاط الاستخدام المختلفة، وتختلف أسعار مواتير المياه حسب عدة عوامل، أهمها:

قوة الموتور:

تختلف قوة الموتور حسب ارتفاع الضخ المطلوب، فكلما كان الارتفاع المطلوب أكبر، ارتفعت قوة الموتور وبالتالي ارتفع سعره.

معدل تدفق المياه:

يختلف معدل تدفق المياه حسب احتياجات المستخدم، فكلما كان معدل التدفق المطلوب أكبر، ارتفعت قوة الموتور وبالتالي ارتفع سعره.

عدد مراحل الضخ:

تتوفر مواتير المياه بمراحل ضخ مختلفة، فكلما زاد عدد مراحل الضخ، ارتفعت قوة الموتور وبالتالي ارتفع سعره.

نوع الموتور:

تتوفر مواتير المياه بأنواع مختلفة، مثل المواتير الغاطسة ومحركات السطح ومحركات نصف الغاطسة، وتختلف أسعار المواتير حسب نوعها كذلك.

الماركة التجارية:

تختلف أسعار مواتير المياه حسب الماركة التجارية، فعادة تكون مواتير الماركات التجارية المعروفة أغلى ثمنًا من مواتير الماركات التجارية الأقل شهرة.

نصائح عند شراء موتور مياه

عند شراء موتور مياه، يجب مراعاة عدة نصائح، أهمها:

- اختيار موتور مياه بالقوة والمعدل وعدد مراحل الضخ المناسبين لاحتياجاتك.

- عادة ما تكون مواتير الماركات التجارية المعروفة أكثر موثوقية وتحملا، ولذا من الأفضل اختيار الموتور من ماركة تجارية معروفة.

- يجب التأكد من جودة الموتور من حيث الخامات والتصنيع.

- قراءة مراجعات العملاء، فيمكن قراءة مراجعات العملاء على الإنترنت للتعرف على آراء الآخرين حول المنتج قبل شرائه.

أنواع مواتير المياه

تتوفر مواتير المياه بأنواع مختلفة، وهي:

مواتير الغاطسة:

تُستخدم مواتير الغاطسة في رفع المياه من الآبار العميقة أو من مصادر المياه تحت الأرض. وتتميز تلك المواتير بأنها أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة من مواتير السطح.

محركات السطح:

تُستخدم محركات السطح في رفع المياه من مصادر المياه الضحلة أو من خزانات المياه العلوية، وتتميز بأنها أسهل في الصيانة من مواتير الغاطسة.

محركات نصف الغاطسة:

تُستخدم محركات نصف الغاطسة في رفع المياه من مصادر المياه المتوسطة العمق، وتتميز تلك المحركات بأنها تجمع بين مزايا مواتير الغاطسة ومحركات السطح.

نصائح للحفاظ على موتور المياه

للحفاظ على موتور المياه سليما وخاليا من التلف، يجب مراعاة عدة نصائح، أهمها:

- يجب تنظيف موتور المياه بشكل دوري باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.

- فحص موتور المياه بانتظام للتأكد من سلامته وعدم وجود أي تلف.

- صيانة موتور المياه بشكل دوري من قبل متخصصين لضمان سلامته وكفاءته.

وفي الختام، فإن مواتير المياه من أهم الأجهزة التي تستخدم في المنازل والمنشآت التجارية والصناعية، ويجب عند شراء موتور مياه مراعاة عدة عوامل، أهمها قوة الموتور ومعدل تدفق المياه وعدد مراحل الضخ ونوع الموتور والماركة التجارية، وغير ذلك مما تم توضيح عبر السطور السابقة.