أوشكت امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024، على الانتهاء والتي بدأت في يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهي في يوم 16 يناير من ذات الشهر، ونرصد لكم في السطور التالية ‎توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2024 والمجموع الكلي لهذه المواد.

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2024

ووفقا لتوزيع درجات المواد الدراسية للصف الثاني الإعدادي لعام 2024 فجاءت كالتالي:

مادة اللغة العربية

المجموع الكلي لمادة اللغة العربية هو 80 درجة، موزعة كالتالي:

-64 درجة للامتحان النهائي.

-8 درجات للاختبارات الشهرية.

-8 درجات للسلوك والمواظبة.

مادة اللغة الإنجليزية

المجموع الكلي لمادة اللغة الانجليزية هو 60 درجة، موزعة كالتالي:

-48 درجة للامتحان النهائي.

-6 درجات للاختبارات الشهرية.

-6 درجات للسلوك والمواظبة.

مادة الدراسات الاجتماعية

المجموع الكلي لمادة الدراسات الاجتماعية هو 40 درجة، موزعة كالتالي:

-32 درجة للامتحان النهائي.

-4 درجات للاختبارات الشهرية.

-4 درجات للسلوك والمواظبة.

مادة الرياضيات

المجموع الكلي لمادة الرياضيات هو 60 درجة، موزعة كالتالي:

-48 درجة للامتحان النهائي.

-6 درجات للاختبارات الشهرية.

-6 درجات للسلوك والمواظبة.

مادة العلوم

المجموع الكلي لمادة العلوم هو 40 درجة، موزعة كالتالي:

-32 درجة للامتحان النهائي.

-4 درجات للاختبارات الشهرية.

-4 درجات للسلوك والمواظبة.

مواد التي لا تضاف للمجموع الكلي

بالإضافة إلى أن هناك مواد تضاف إلى المجموع الكلي في درجات الصف الثاني الإعدادي 2024 وهي كالتالي:

- التربية الدينية وتحتسب منفصلة وتكون من 40 درجة.

-النشاط الفني تحتسب منفصلة وتكون من 20 درجة.

-الحاسب الآلي وتحتسب منفصلة وتكون من 20 درجة.

وبذلك، يكون المجموع الكلي للصف الثاني الإعدادي 2023 هو 280 درجة لكل فصل دراسي على حدة، ويتم توزيع هذه الدرجات على المواد الأساسية، ودرجة النجاح في كل ترم هي 140 درجة بمعدل نجاح 50%.