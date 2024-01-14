استئصال ورم خبيث وزنه 20 كيلو جرام من رحم سيدة 77 عاما في مستشفى الضبعة المركزي

في إنجاز جديد، نجح فريق طبي بمستشفى الضبعة المركزي، في إجراء عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورمين من رحم سيدة تبلغ من العمر 77 عامًا أحدهما يبلغ وزنه 20 كيلو جرام.

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، استقبال مستشفى الضبعة المركزي، اليوم الأحد، في قسم النساء والتوليد حالة سيدة تبلغ من العمر 77 عامًا تعاني من آلام حادة بالبطن، وجرى مناظرة الحالة بواسطة استشاري أمراض النساء والتوليد بالمستشفى، الدكتور عرفة سعد، واستشاري أول التخدير دكتور نادر أحمد إسماعيل.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه جرى عمل الفحوصات اللازمة للمريضة لتأكيد التشخيص، فتبين وجود أورام على المبايض، وبدأ والإعداد الكامل للحالة لدخولها قسم العمليات لإزالة الأورام، نظرًا لأن هذه الأورام تؤثر على جميع أعضاء جسم المريضة.

ورم 20 كيلو جرام

وأشار «سالم»، إلى أنه خلال إجراء عملية جراحية للمريضة تبين وجود ورمين على المبيايض، الأول بوزن 20 كيلو جرام، وأبعاد 25 في 25 سنتيمتر، والورم الآخر بوزن 600 جرام، والأبعاد 6 سنتيمتر، في 6 سنتيمتر، وخرجت المريضة من غرفة العمليات إلى قسم النساء والتوليد بالمستشفى، في حاله إفاقة كاملة وتحت الرعاية الخاصة حاليًا.

جهود الفريق الطبي وطاقم التمريض بالعمليات الدقيقة

وثمن وكيل وزارة الصحة، جهود الأطقم الطبية والتمريض في مستشفي الضبعة المركزي، مقدمًا الشكر لجميع أعضاء الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة الدقيقة، وهم استشاري أول التخدير الدكتور نادر إسماعيل، واستشاري النساء والتوليد، الدكتور عرفه سعد، وطاقم التمريض مس رحاب إبراهيم، وفني التخدير عبد الرحمن مجدي، وممرضه قسم النساء، نادية السيد، ومها نافع، بإشراف جهاد رضا، مشرفة التمريض.

وأوضح «سالم» أن هذه العمليات الجراحية النوعية الدقيقة، تأتي في إطار السعي المستمر والحرص الدائم نحو تقديم خدمة طبية لائقة لأهالي مدينة الضبعة.