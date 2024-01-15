يسري عبدالله: يجب وجود قواعد جديدة في تعيين الكوادر بالجامعات

أكد الدكتور يسري عبدالله، أستاذ الأدب والنقد الحديث بجامعة حلوان، أن الجماعات المتطرفة حاولت اختراق الجامعات لأنها مصنع العقل العام.

وضع شروط جديدة في تعيين المعيدين

وأضاف «عبد الله» في حواره لبرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»، أنه لابد من الانتقال إلى وضع شروط جديدة في تعيين المعيدين والترقيات واختيار القيادات الجامعية، وأن تكون قواعد دقيقة وليس قواعد إذعان، وأن يكون الاشتراط في الترقيات والاختيارات في المحاور الأساسية من الكفاءة والنزاهة وفكرة الجدارة، ونحن أبناء فكرة الجدارة، وأزمة الإرادة تحتاج لخيال جديد بمعنى احتفاء أصيل بفكرة الجدارة.

أن يكون هناك اختيارات نوعية

وتابع: «أن يكون هناك اختيارات نوعية وأن يكون هناك تعزيز لفكرة الموهبة، وأنه لابد من الخروج خارج الأسوار الضيقة والأشياء البينية بين الناس وهواجس الناس بين بعضها، لأن المجتمع الجامعي نخبة حقيقية، وأن يكون هناك ملف لفكرة النقد، وأن يتم التعزيز لفكرة النقد في مجتمعاتنا لأن هذه مؤسساتنا ولابد أن تكون أفضل، ونحتاج أن يرتقي هذا الملف لمرحلة الطموح السياسي للدولة المصرية، التي لابد أن يكون لها علاماتها داخل ملف التعليم والثقافة بالاهتمام وهذا لا يظهر دون أشخاص ليس لديهم الخيال الجديد».