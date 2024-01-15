إشادات من الجمهور بأغنية «وصلتلها» لهيفاء وهبي: روعة وكلماتها معبرة

نالت أغنية هيفاء وهبي الجديدة، إشادات الجمهور بعد ساعات قليلة من طرحها حيث تصدرت تريند «يوتيوب».

أغنية وصلتلها من كلمات محمود عبدالله، وألحان الراحل محمد النادي، وتوزيع موسيقي نور، وميكس وماستر سليمان دميان.

إشادات الجمهور بأغنية وصلتلها

وشاركت هيفاء وهبي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، فيديو الأغنية لتنهال عليها تعليقات الجمهور والتي جاءت كالتالي: تجنن ومعبرة وحلوة جدا، وعلق آخر: الغنوة جميلة جدا، وقال آخر: أغنية جامدة وكلماتها معبرة، وجاء تعليق: كلمات الأغنيه روعة.

كلمات أغنية «وصلتلها» لهيفاء وهبي

وتقول كلمات أغنية وصلتلها لهيفاء وهبي: وصلتلها خلاص وضمنتها في صفك فروحت راكنها في رفك.. تيجيلك هي وأنت اللي بقيت بتروح بتهملها عشان هي عليك باقية.. فاكرها ضعيفة مش لاقية نسيت إنك وصلتلها بطلوع الروح.. فخد بالك دي قادره تغيب وزي ما ماسكة فيك هتسيب.. وتبعد عادي وتعاندك وميكونلكش فيها نصيب .. لو المعلومة دي نقصاك اديها خلاص بقت عندك فخد بالك دي قادرة تغيب.