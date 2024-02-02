أسعار ديب فريزر 270 لترا.. إليك الماركات المتوفرة والمواصفات

تباينت أسعار ديب فريزر 270 لترا، إذ إنّها تبدأ من نحو 9 آلاف جنيه، وتصل إلى نحو 12 ألف جنيه، وفقًا للماركة والموديل والمميزات المرتبطة بكل نوع من ماركات ديب فريزر 270 لترًا، ما بين أفقي أو إدارج، ومدى توفيره للطاقة الكهربائية، وفقًا للمعلن من جانب المواقع الرسمية الخاصة بالشركات المنتجة في الأسواق المصرية.

أسعار ديب فريزر 270 لترا

لذا من خلال التقرير التالي، نستعرض أسعار ديب فريزر 270 لترا، لمختلف الماركات المتوفرة في الأسواق، وكذا المميزات المرتبطة بكل ديب فريزر، ما يجعله الأفضل من حيث الجودة والعمر افتراضي، وجاءت الأسعار كالتالي:-

- ديب فريزر أفقي 270 لترا CH 270 من دابليو ألاسكا، بسعر ‎11 ألفا و235‏ جنيهًا.

- سعر ديب فريزر 270 لترا ديفروست 5 أدرج من دابليو ألاسكا 12 ألفا و455 جنيهًا.

- ديب فريزر أفقي 270 لترا من ألاسكا - بسعر 15 ألفا و700 جنيه.

- فريزر أفقي - 270 لترا من فريش - بسعر11 ألفا و440 جنيهًا.

- فريزر عميق أفقي من وايت ويل، سعة 270 لترا، موديل WCF-345 XAB بسعر 19 ألفا و127 جنيهًا.

- ديب فريزر بي دي أفقي بسعة 270 لترا من آر بي آي، بسعر 11 ألفًا و425 جنيهًا.

- ديب فريزر CF-270-SS من هامبورج، 270 لترًا - بسعر 11 ألفا و484 جنيهًا.

سعر ديب فريزر فريش 270 لترا

- ديب فريزر نوفروست رأسي 7 أدراج 160 لترًا UP200NF من دابليو ألاسكا - بسعر 35 ألف جنيه.

- ديب فريزر أفقي من فريش موديل FDF-13 بسعر 7500 جنيه.

- ديب فريش رأسي 5 أدراج - 130 لترًا موديل FNUL250BC بسعر 21 ألفا و260 جنيهًا.

- ديب فريزر ديجيتال سعة 334 لترًا من فريش، موديل FDF-400S بسعر 18 ألف جنيه.

- ديب فريزر أفقي 140 لترًا من ألاسكا - موديل CH140 - بسعر 9920 جنيهًا.

- ديب فريزر أفقي FDF-220 من فريش - بسعر 9890 جنيهًا.

- فريزر أفقي FDF-330 T من فريش - بسعر 12 ألفًا و720 جنيهًا.

- فريزر داخلي ستانلس ستيل 303 لترات ES341L، كومبريسور إل جي، بسعر 18 ألفا و850 جنيهًا.

- ديب فريزر أفقي 208 لترات CH200 من دابليو ألاسكا - بسعر 9906 جنيهات.

- فريزر عمودي 4 درج 184 لترا من ألاسكا UP190 - بسعر 14.950 جنيه.

- ديب فريزر رأسي 5 درج نو فروست - ألاسكا - UP180NF - بسعر 28 ألفا و249 جنيهًا.

- ديب فريزر فريش رأسي 6 أدراج - ستانليس ديجيتال 200 لتر - موديل FNUMT270T بسعر 26 ألفا و500 جنيه.

- فريش ديب فريزر فريش 190 لترًا أفقي - إليجانت - بسعر 9950 جنيهًا.

- فريزر ديجيتال 6 أدراج سعة 12 قدمًا من كريازي، موديل E250N/6/3، بسعر 38 ألفا و37 جنيهًا.

- فريزر أفقي ES241L-White من باساب - 200 لتر - بسعر 15 ألفا و560 جنيهًا.

- فريزر أفقي ES390-L- من بنجوين- 390 لترا- بسعر 13 ألفا و999 جنيهًا.

- فريزر ديجيتال 5 أدراج سعة 8 قدم من كريازي، موديل E230N5/3- بسعر 26 ألفا و991 جنيهًا.

- فريزر أفقي من الاستانلس بسعة داخلية 330 لترًا - بسعر 13 ألفًا و999 جنيهًا.