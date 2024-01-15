وكيل «الشيوخ» يُكذب الادعاءات الإسرائيلية: محاولة للهروب من المسؤولية

شن المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، هجومًا على الادعاءات التي قالها فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية عن أن مصر مسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح، مؤكدًا أن هذه المزاعم والافتراءات ماهي إلا استمرار لرؤي كاذبة مستهلكة ومحاولات للهروب من المسئولية عن المجازر في غزة، وكذلك منع المساعدات أن تصل الي الأشقاء الفلسطينيين.

اصطفاف شاحنات المساعدات لأيام

وأضاف «أبوشقة»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الاثنين، أن العالم شاهد على اصطفاف شاحنات المساعدات لأيام، بل وأسابيع وسط تعنت من الجانب الإسرائيلي بعدم الدخول ومن المقرر والمعلوم أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، التي ضربت المعبر أكثر من مرة.

وأوضح وكيل الشيوخ بأن مصر تنتهج سياسية ومعايير دبلوماسية بشرف في عالم عز فيه الشرف، وفي عالم تحكمه ازدواجية المعايير، ولدينا رئيس وطني مخلص شجاع يدرك حجم التحديات، واستطاع إفشال مخطط الكيان الصهيوني بتهجير الفلسطينيين، والحفاظ على القضية العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وفود كثيرة عربية وعالمية زارت معبر رفح

وبين أن هناك وفود كثيرة عربية وعالمية وشاهدت أن المعبر لم يغلق من الجانب المصري منذ السابع من أكتوبر، وعلى رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة الذي زار معبر رفح من الجانب المصري ولم يتمكن واحد منهم من عبوره لقطاع غزة، نظرا لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع .