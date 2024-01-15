بعد هروبه من الدوري التركي.. معلومات عن لاعب إسرائيلي استفز العالم

في أقل من 24 ساعة، بات حديث العالم، بعدما كان لاعبًا مغمورًا يبحث عن فرصة للنجومية، عبر بوابة الدوري التركي، إذ قام سجيف يحزقيل لاعب أنطاليا سبور التركي، بإعلان دعمه للحرب الوحشية على غزة.. فمن هو اللاعب الإسرائيلي الذي اعتقل وأطلق سراحه في ساعات قليلة؟

من هو الإسرائيلي سجيف يحزقيل صاحب واقعة دعم الحرب على غزة؟

سجيف يحزقيل، لاعب إسرائيلي، ولد في 21 مارس 1995، يلعب في مركز الظهير الأيمن، وفي بعض الأحيان يتم تغيير مركزه، كما تم في أنطاليا سبور التركي، جرى اعتقاله قبل ساعات قليلة، بعدما رفع شارة مكتوب عليها كلمات دعم للحرب على غزة، خلال مباراة بالدوري التركي، الأمر الذي استفز الملايين حول العالم في الأونة الأخيرة.

بدأ الإسرائيلي يحزقيل مسيرته الكروية في نادي مكابي حيفا، عام 2014، قبل أن ينتقل إلى هبوعيل بئر السبع، لمدة موسمين، وفي عام 2016، انتقل إلى مكابي تل أبيب، وكان الإنجاز الوحيد في مسيرته الحصول عى لقب الدوري المحلي مرتين طوال مسيرته، وفي 2020 انتقل إلى أنطاليا سبور بالدوري التركي، وحصل معهم على لقب كأس تركيا، لكنه بشكل عام لم يحقق أي إنجازات فردية في مسيرته.

ولد يحزقيل ونشأ في ريشون لتسيون، لعائلة من أصل يهودي إسرائيلي، تزوج من الإسرائيلية إليان ني يوسف، في 23 يونيو 2022، في موشاف شورش، وُلد ابنهما الأول في يونيو من عام 2023.

هروب اللاعب الإسرائيلي من الدوري التركي

«هروب ودفاع».. قرر يحزقيل الفرار من مواجهة الجماهير التركية بعد حالة الغضب التي رافقت تصرفه، أمس، داخل الملعب، لذلك قرر الرحيل عن الدوري التركي، بعد إطلاق سراحه، خاصة أن فريقه أصدر قرارًا بإيقافه من أجل التحقيق معه في الواقعة، بحسب ما ذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية.

وتدخل الجانب الآخر، للدفاع عن اللاعب الإسرائيلي، بعدما أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، عن غضبه مما حدث، متهمًا المسؤولين بالنفاق.