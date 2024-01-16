4 مستندات مطلوبة لتحويل صرف المعاش من بنك لآخر.. اعرفها

حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عددًا من المستندات تُمّكن صاحب المعاش أو المُستحق عنه، من تحويل مكان الصرف من بنك لآخر، وذلك من خلال عدة أماكن قريبة من محل إقامته للتسهيل عليه، وتخفيف العبء عن كاهله.

المستندات المطلوبة لتحويل المعاش من بنك لآخر

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» المستندات المطلوبة لتحويل المعاش من بنك لآخر.

التوجه إلى المنطقة التأمينية

في البداية يجب على الشخص الذي يرغب في التحويل لصرف المعاش من بنك لآخر، التوجه إلى المنطقة التأمينية، وتقديم طلب لتغيير جهة الصرف على النموذج المرفق، وإرفاق عدد من المستندات.

وتُقدم المستندات التالية، للتمكن من تغيير جهة صرف المعاش، من بنك لآخر، وهي:

1- أخذ موافقة من البنك على إيقاف المعاش، وذلك إذا كانت جهة الصرف على أحد البنوك يتم الموافاة بالموافقة.

2- إذا كانت جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها أحد البنوك، تجري الموافاة، بموافقة من البنك على تحويل المعاش.

3- إذا كانت جهة الصرف الذي يرغب الشخص تحويل المعاش عليها كارت ميزة، يجب إحضار صورة كارت ميزة.

4- وإذا كان جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها حساب فضي معاشات بريد، يجب إحضار خطاب من البريد شامل رقم الحساب.​