حزب التجمع يتقدم بـ3 طلبات إحاطة ضد وزير التموين

قدم حزب التجمع عددا من طلبات الإحاطة إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي موجهة إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك في إطار الحملة التي أطلقها الحزب بعنوان «اشتري مصري»، والتي تهدف إلى الاعتماد الكلي والجزئي على منتجات محلية الصنع وتصنيعها بالكامل مصريًا.

عجز في الميزان التجاري تسبب في خلل بميزان المدفوعات

وتضمن طلب الإحاطة الأول والذي قدمه النائب علاء عصام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، أن العجز في الميزان التجاري تسبب في خلل بميزان المدفوعات ما أدى إلى زيادة نسبة الاستيراد على حساب الصادرات، وفي أزمة النقد الأجنبي وعدم قدرة البنوك على توفير الحصيلة الدولارية الكافية للاستيراد، وهو الأمر الذي يجعلنا نتساءل ما خطة وزارة الصناعة والتجارة الداخلية لزيادة الصادرات لتوفير العملة الصعبة، مطالبين بضرورة مناقشة وزير الصناعة والتجارة الداخلية بالجلسة العامة حول السياسة التصنيعية للحكومة ورؤيته لزيادة نسبة المكون المحلي وتطوير الصناعة الإنتاجية.

كما جاء في طلب الإحاطة الآخر والذي وجه أيضا إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الموردين لا يلتزمون بوضع السعر على السلعة وعدد كبير من السلع تعرض دون سعر مكتوب عليها، كما أن الأغلبية العظمى تعرض السلع في المحلات دون سعر ويبقي تحكم الموردين والتجار الوسطاء في الاسعار بشكل يعاقب عليه القانون بدون اي ردع.

وفي طلب الإحاطة الثالث الموجه من حزب التجمع إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وجّه النائب علاء عصام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عددا من الأسئلة إلى وزير التموين ونصها: «ما السبب في ضعف عقد هذه المعارض داخليا وخارجيا؟ وما خطة الوزارة لتطوير منتجات هذه الشركات وخطة تسويق الوزارة لبيعها وانتشارها؟» مطالبا بالرد على هذه الأسئلة من خلال مناقشة في اللجنة المختصة أو كتابة.

تفاصيل طلبات الإحاطة التي قدمها حزب التجمع ضد وزير التموين

وتستعرض «الوطن» في السطور القادمة تفاصيل طلبات الإحاطة التي قدمها حزب التجمع والتي جاءت كالتالي: