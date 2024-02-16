أسعار ثلاجات 14 قدما في الأسواق المصرية.. اعرف الأنواع والمواصفات

وفرت شركات الأجهزة الكهربائية المنتشرة في الأسواق المصرية، ثلاجات 14 قدما، والتي تتميز بسعة لترية تصل لـ340 لترا، وهي متوفر بجميع الألوان والماركات في جميع الأسواق بالقاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، وتستعرض كل شركة أسعار ثلاجات 14 قدما من خلال معارضها ومميزات كل ثلاجة، ومدى توفيرها للطاقة، وقوة الماتور الذي يعمل على مدار الساعة، وغيرها من المميزات التي أصبحت مرتبطة بالأجهزة الإلكترونية الحديثة.

أسعار ثلاجات 14 قدما

ونستعرض خلال لذا من خلال التقرير التالي أسعار ثلاجات 14 قدما ، وبسعة 340 لترًا، من جميع الماركات بالأسواق، وقد جاءت الأسعار كالتالي:-

- سعر ثلاجة 14 قدما FG390L Silver من باساب بسعر 13 ألفا و900 جنيه.

- بينجوين ثلاجة كينغ FG390L بفريزر علوي 340 لترا 14 قدما، بسعر 13 ألفا و559 جنيها.

- ثلاجة يونيون إير بفريزر علوي ديفروست 14 قدما، بسعر 14 ألفا و959 جنيها.

- ثلاجة كينج بفريزر علوي 340 لترا من بنجوين موديل FG390L، بسعر 13 ألفا و490 جنيها.

- يونيون إير RD-350B0-C2SG ديفرست 14 قدمًا، بسعر 17 ألفا و999 جنيها.

- سعر ثلاجة 14 قدما بخاصية إذابة الثلج ديفروست، بسعر 15 ألفا و549 جنيها.

- ثلاجة إل جي بيد مجوفة وتصميم ذكي سمارت، 14 قدما مكعب، 401 لتر- بسعر 43 ألفا و999 جنيها.

- ثلاجة من يونيون إير، 14 قدما - سعة 350 لترا- بسعر 21 ألفا و999 جنيها.

- ثلاجة فريش 14 قدما نوفروست - بسعر 23 ألفا و449 جنيها.

- كريازى ثلاجة 14 قدما سوليتير بريميير LED - ديجيتال - نو فروست - بسعر 21 ألفا و44 جنيها.

- ثلاجة ماجيستا من الكتروستار- بسعر 31 ألفا و570 جنيها.

- ثلاجة فريش 14 قدما نوفروست ستانلس - بسعر 21 ألفا و949 جنيها.

أسعار الثلاجات في الأسواق المصرية

- ثلاجة أفقية كريازي، 2 باب 10 قدما، بسعر 22 ألفا و630 جنيها.

- ثلاجة دي فروست 12 قدما ألاسكا كيه إس دي، بسعر 14 ألفا و190 جنيها.

- ثلاجة توشيبا نوفروست16 قدما- 355 لترا، بسعر 28 ألفا و700 جنيه.

- ثلاجة توب مونت دفروست من يونيون إير RD 380VM C20 380 لترًا، 16- بسعر 17 ألفا و499 جنيها.

- ثلاجة نو فروست من كريازي E450 سعة 16 قدما، بسعر 33 ألفا و764 جنيها.

- ثلاجة كريازي kh 371 nv/2 سوليتير بريميير تيربو نو فروست - 13 قدما - بسعر 31 ألفا و121 جنيها.

- ثلاجة بفريزر علوي من يونيون اير RD 310 VM C20، 11 قدما - بسعر 15 ألفا و500 جنيه.

- ثلاجة ستيل بخاصية إذابة الثلج ديفروست سعة 280 لترًا من كريازي - بسعر 19 ألفا و870 جنيهًا.

- ثلاجة توشيبا سعة 411 لترا بمحرك إنفرتر - بسعر 36 ألفا و299 جنيها.

- ثلاجة نوفروست من توشيبا GR EF33- بسعر 40 ألفا و900 جنيه.

- ثلاجة بفريزر علوي إف جي 360 إل-2دي - 320 لترا - 11 قدما - بسعر 12 ألفا و399 جنيهًا.

- ثلاجة 2 باب دي فروست 320 لترا من يونيون إير- 15 ألفًا و500 جنيه.

- ثلاجة توشيبا 350 لترا نو فروست، بسعر 27 ألفا و950 جنيهًا.

- ثلاجة سوبر جامبو بباب واحد، بسعة 320 لترا، 11 قدما بخاصية إذابة الثلج ديفروست - بسعر 19 ألفا و524 جنيها.

- ثلاجة بخاصية اذابة الثلج RDNE430K12B من بيكو سعة 430 لترا، بسعر 34 ألفا و999 جنيها.

- ثلاجة يونيون إير 16 قدما نوفروست ديجيتال زجاج 370 لترا، بسعر 23 ألفا و500 جنيه.

- ثلاجة ديجيتال نو فروست بالأشعة فوق البنفسجية من يونيون إير- بسعر 23 ألفا و999 جنيها.

- ثلاجة بخاصية إذابة الثلج RDNE430K12B من بيكو سعة 430 - بسعر 28 ألفا و989 جنيهًا.

- دبليو ألاسكاكا ثلاجة KSD 29 بفريزر علوي - 10 أقدام - بسعر 13 ألفا و318 جنيها.

- ثلاجة دي فروست 12 قدما ألاسكا كيه إس دي - 14 ألفا و620 جنيهًا.

- ثلاجة نو فروست كريازي 18 قدما - بسعر 27 ألفا و552 جنيها.

- ثلاجة بخاصية إذابة الثلج نو فروست من تورنيدو RF 31FT SL، سعة 296 لترا - بسعر 46 ألفا و682 جنيها.

- ثلاجة 2 باب من كريازي K 330، مقاس 12 قدما - بسعر 20 ألفا و348 جنيهًا.

- ثلاجة سمارت FG330L 2D بفريزر علوي 303 لترا - 11 قدما - بسعر 10 آلاف و850 جنيهًا.

- ثلاجة بخاصية إذابة الثلج نو فروست سعة 351 لترا من توشيبا - 39 ألفا و820 جنيهًا.

- ثلاجة توشيبا سعة 338 لترا بمحرك إنفرتر- بسعر 26 ألفا و900 جنيه.

- ثلاجة إيديال 10 أقدام سوبر جامبو ديفروست - باب وواحد - بسعر 11 ألفا و300 جنيه.