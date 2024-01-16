الحكومة: بدء تخصيص وحدات R3 للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية 27 يناير

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنّ الجهاز أرسل رسائل نصية مساء أمس للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، الراغبين في الحصول على وحدات R3، والذين سددوا قيمة جدية الحجز، متضمنة بيانات الوحدات المتاحة والبيانات المالية لكل وحدة على حدة، والتي وردت إلى الجهاز من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويمكن للموظفين الاطلاع على الوحدات وتحديد ما يُناسبهم.

التخصيص وفق مبدأ أسبقية الحجز يوم 27 يناير الجاري

وأضاف رئيس الجهاز وفق بيان الحكومة، أنّه من المقرر أن يتيح الجهاز التخصيص على الموقع يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، على أن يُغلق يوم الاثنين الموافق 29-1-2024 في تمام الساعة 11:59 مساءَ، علمًا بأنّه سيتم التخصيص وفقًا لمبدأ أسبقية الحجز يوم 27 يناير الجاري بإتاحة اختيار كل موظف وحدة سكنية واحدة، ثم يتم استئناف باقي إجراءات السداد مع بنك التعمير والإسكان والاستلام من جهاز مدينة العاصمة.

الانتهاء من إجراءات تسليم المرحلة الأولى من الوحدات السكنية المقررة بحي زهرة العاصمة

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، انتهى مؤخرًا من إجراءات تسليم المرحلة الأولى من الوحدات السكنية المقررة بحي زهرة العاصمة بمدينة بدر والبالغ عددها نحو 10 آلاف وحدة سكنية، ويعمل حاليًا على الانتهاء من إجراءات تخصيص باقي وحدات زهرة العاصمة للموظفين الراغبين.

وأوضحت الحكومة أنّ حي R3 هو أول حي سكني تم إنشاؤه في العاصمة الإدارية الجديدة، ويضم أكثر من 24 ألف وحدة سكنية، بمختلف المستويات، تم بيعها بالكامل تقريبًا، متابعا: «إذا جرى اعتبار أنّ متوسط عدد أفراد الأسرة المقيمة في الوحدة الواحدة يبلُغ نحو 4 أفراد، فذلك يعني أنّ نحو 100 ألف مواطن مصري سيستقرون في ذلك الحي».