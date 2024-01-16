«تعليم البحيرة»: 627 لجنة تستقبل 116 ألف طالب في امتحانات الإعدادية

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على رفع الاستعداد لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الفصل الدراسي الأول 2023/2024، مشيرا إلى أنه تم تسليم وتجهيز جميع اللجان بمختلف الإدارات التعليمية بدائرة المحافظة وعددها 627 لجنة بعدد 18 إدارة تعليمية تستقبل 116 ألف و689 طالب وطالبة خلال الفترة من الأربعاء 17 يناير ولمدة أسبوع حتي 24 يناير 2024.

وأكد الديب أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية للعمل على الخروج بأفضل صورة للامتحانات حيث تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن خارج اللجان وتأمين خطوط سير الامتحانات.

توفير زائرة صحية في لجان الشهادة الإعدادية

وأشار وكيل تعليم البحيرة أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة بالبحيرة لتوفير طبيب و زائرة صحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، مؤكدا أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية لحل أى مشكلة تطرأ على الفور.

وأضاف وكيل تعليم البحيرة أن الإدارات شهدت خلال الأيام الماضية رفع درجة الاستعداد مستمرة مع تكثيف جميع الجهود لضمان خروج الامتحانات بالشكل اللائق بمحافظة البحيرة، مشدداً محاربة كافة صور الغش وأشكاله مع منع دخول أي هواتف محمولة مع الطلاب أو الملاحظين للجان.