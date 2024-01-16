ارتفاع نسبي في إيرادات الأفلام المصرية بالسينما.. 2 مليون و680 ألف خلال 24 ساعة

تواصل الأفلام المصرية المعروضة في دور العرض السينمائي تحقيق إيرادات في شباك التذاكر بنحو 2 مليون و680 ألف جنيه عن أمس الاثنين، التي شهدت ارتفاعا نسبيا عن أمس الأول الذي بلغ مليونا و845 ألف جنيه، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وحافظ فيلم «الحريفة» على تواجده في قائمة إيرادات الأفلام المصرية، محققا إيرادات تجاوزت الـ مليون جنيه بـ 87 ألف جنيه، بينما يليه في المركز الثاني فيلم «الإسكندراني» بطولة الفنان أحمد العوضى وإخراج خالد يوسف، وحقق الفيلم إيرادات بلغت 618 ألف جنيه، بفارق ضئيل عن فيلم المركز الثالث «أبو نسب» الذي حقق 606 آلاف جنيه.

إيرادات فيلم «ليه تعيشها لوحدك» ترتفع إلى 12 ألف جنيه

وكان المركز الرابع من نصيب فيلم «شماريخ» الذي حقق 136 ألف جنيه، يليه فيلم «أنا وابن خالتي» بـ 88 ألف جنيه، بينما جاء في المركز الأخير «ليه تعيشها لوحدك» إيرادات بلغت 12 ألف جنيه، مسجلا ارتفاعا عن أمس الأول الذي بلغت إيراداته 8 آلاف جنيه.