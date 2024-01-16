انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية غدا في 13 محافظة.. اعرف الجداول

أعلنت مديريات التربية والتعليم في 13 محافظة انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بهم غدا الأربعاء 17 يناير، وتستمر حتي يوم 24 يناير في مختلف المحافظات منها المنوفية والجيزة والبحيرة والإسماعيلية وبني سويف، وسوهاج وأسيوط.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في 13 محافظة

وجاء الجدول في الـ13 محافظة للشهادة الإعدادية يوم الأربعاء 17 يناير كالآتي:

- محافظة المنوفية:

الأربعاء 17 يناير: امتحان مادتي الجبر والاحصاء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

- الخميس 18 يناير: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية .

- الأحد 21 يناير: امتحان مادة اللغ العربية ومادة الخط العربي والإملاء والتربية الرياضية .

- الاثنين 22 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية .

- الثلاثاء 23 يناير: امتحان مادة العلوم .

- الأربعاء 24 يناير: الهندسة والتربية الدينية .

- محافظة الجيزة

- يوم الأربعاء: 17 يناير امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية ساعتان ونصف.

- يوم الخميس 18 يناير: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة ونصف.

- يوم الأحد 21 يناير: امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية لمدة ساعتين لكل مادة.

- الاثنين 22 يناير: امتحان العلوم لمدة ساعتين.

- الثلاثاء 23 يناير: امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين.

- يوم الأربعاء 24 يناير: امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين.

- محافظة القليوبية:

- الأربعاء 17 يناير: اللغة العربية

- الخميس 18 يناير: العلوم، والتربية الدينية.

- الأحد 21 يناير: اللغة الأجنبية، والتربية الرياضية

- الاثنين 22 يناير: الهندسة، والتربية الفنية.

الثلاثاء 23 يناير: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأربعاء 24 يناير: الدراسات الاجتماعية

- محافظة سوهاج

- يوم الأربعاء 17 يناير، امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الرياضية للمدارس الرياضية.

- الخميس 18 يناير، امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- الأحد 21 يناير، امتحان العلوم والتربية الدينية.

- الاثنين 22 يناير، امتحان اللغة الأجنبية.

- الثلاثاء 23 يناير، امتحان الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الأربعاء 24 يناير، امتحان الدراسات الاجتماعية.

- محافظة الغربية

الأربعاء: 17 يناير، مادة اللغة العربية والإملاء.

- الخميس: 18 يناير، مادتي الجبر والإحصاء، التربية الدينية.

- الأحد : 21 يناير، مادة الدراسات الاجتماعية.

- الإثنين: 22 يناير، مادتي الهندسة، التربية الفنية.

- الثلاثاء 23 يناير، مادتي اللغة الأجنبية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الأربعاء 24 يناير، مادة العلوم.

- محافظة بورسعيد

الأربعاء 17 يناير: العلوم، والكمبيوتر

الخميس 18 يناير: اللغة العربية والخط والإملاء

الأحد 21 يناير: اللغة الأجنبية، والتربية الدينية

الاثنين 22 يناير: الجبر والإحصاء، والتربية الفنية.

الثلاثاء 23 يناير: الهندسة والتربية الرياضية.

الأربعاء 24 يناير: الدراسات الاجتماعية

- محافظة قنا

- الأربعاء 17 يناير في مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الخميس 18 يناير مادتي، الجبر والإحصاء والتربية الدينية من الساعة.

- الأحد 21 يناير مادتي العلوم من واللغة الأجنبية الأولى

- الاثنين 22 يناير الهندسة واللغة الأجنبية الثانية

- الثلاثاء 23 يناير، مادتي، اللغة الأجنبية، والتربية الفنية

- الأربعاء 24 يناير، امتحان الدراسات الاجتماعية

- محافظة السويس

- الأربعاء 17 يناير: مادة اللغة العربية والخط والإملاء، و التربية والدينية

الخميس 18 يناير: مادة اللغة الأجنبية.

الأحد 21 يناير: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

الاثنين 22 يناير: مادة الجبر والتربية والفنية.

الثلاثاء 23 يناير: الهندسة، وكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأربعاء 24 يناير: امتحان مادة العلوم

- محافظة الإسماعيلية:

- الأربعاء 17 يناير: اللغة العربية والخط والإملاء.

- الخميس 18 يناير: اللغة الإنجليزية والتربية الدينية.

- الأحد 21 يناير: الجبر والإحصاء.

- الاثنين 25 يناير: العلوم والتربية الفنية.

- الثلاثاء 26 يناير: الهندسة.

- الأربعاء 27 يناير: الدراسات الاجتماعية والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- محافظة القاهرة

-الأربعاء 17 يناير مادة اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية

- الخميس 18 يناير امتحان الدراسات الاجتماعية، و الكمبيوتر

- الأحد 21 يناير امتحان الهندسة ، وامتحان التربية الفنية

- الاثنين 22 يناير امتحان اللغة الأجنبية

- الثلاثاء 23 يناير امتحان الجبر والإحصاء

- الأربعاء 24 يناير امتحان العلوم

- محافظة دمياط

- الأربعاء: امتحان اللغة العربية.

- الخميس: امتحان اللغة الإنجليزية، والتربية الدينية.

- الأحد: امتحان الهندسة.

- الاثنين: امتحان العلوم.

- الثلاثاء: امتحان الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الأربعاء: امتحان الدراسات الاجتماعية

- محافظة بني سويف

- الأربعاء 17 يناير 2024: اللغة العربية والخط العربي الإملاء

الأربعاء 17 يناير 2024: التربية الرياضية للمدارس الرياضية فقط

الخميس 18 يناير 2024: الدراسات الاجتماعية، والكمبيوتر تكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024: اللغة الأجنبية

الإثنين 22 يناير 2024: الهندسة، والتربية الدينية

الثلاثاء 23 يناير 2024: الجبر والإحصاء، و التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير 2024: العلوم.