بعد انتهاء التحديث.. عودة تشغيل الرقم الساخن للخط الثالث لمترو الأنفاق

أعلنت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، عودة عمل الخط الساخن 19549 بشكل طبيعي، لاستقبال الاستفسارات أو الشكاوى من جمهور الركاب.

ودوّنت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»: «عملائنا الكرام، نحيط سيادتكم علما أن الخط الساخن للشركة يعمل حاليا بشكل طبيعي، آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو تشكركم على تفهمكم، ونأسف على الإزعاج».

مسموح فقط لركوب السيدات في عربة السيدات

وأشارت الشركة إلى أنه مسموح فقط لركوب السيدات في عربة السيدات، ومتاح عربتان للسيدات فقط في منتصف القطار، ويمكن للسيدات استخدام جميع عربات القطار، موضحة أنه متاح داخل جميع القطارات مقاعد مخصصة لبعض الحالات الخاصة من الركاب ككبار السن والسيدات الحوامل والركاب المصابين بأي إصابة أو مرض وتوجد لافتات أعلى هذه المقاعد للتوضيح.

وعن كيفية التنقل بالطريقة الصحيحة يجب شراء التذكرة والتأكد من الذهاب في الاتجاه الصحيح والانتظار حتى يتم فتح أبواب القطار تماما قبل الركوب.

يُذكر أن الشركة أعلنت، أمس، تحديث الخط الساخن الخاص بالمترو، وترتب على ذلك تعذر استقبال المكالمات.