«لا تذهب العمل بالمواصلات».. دراسة تحذر من الإصابة بأمراض عقلية

لا شك أن العادات اليومية التي تفعلها في الساعات الأولى من يومك، تكون المتحكم الأول في مزاجك وقدرتك على مواصلة العمل بقية اليوم، ما أثبتته بعض الدراسات، التي ركزت على علاقة الأداء أثناء العمل، والممارسات التي يفعلها الموظف مع بداية يومه.

دراسة جديدة توضح علاقة ركوب الدراجات بتقليل الاكتئاب

«استخدم الدراجات الهوائية بدلًا من التنقل بالمواصلات».. دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة إدنبرة في إسكتلندا، حول العلاقة بين الوسيلة التي يستخدمها الموظف أثناء الذهاب إلى العمل، والأداء الذي يقدمه أثناء تأدية وظيفته.

الدراسة أوصت بضرورة اختيار الوسيلة الأنسب، من أجل التنقل من المنزل إلى مقر العمل، من تحسين الأداء الوظيفي طوال فترة العمل، وتقليل العرضة للإصابة بالاكتئاب والأمراض العقلية بشكل عام.

10 آلاف شخص من سكان إدنبرة، أعمارهم تراوحت بين 18 إلى 65، خضعوا للدراسة، من خلال الانقسام إلى مجموعتين، الأولى استخدمت الدراجات الهوائية من أجل التنقل من وإلى المنزل والعمل، وأخرى استخدمت المواصلات العامة وأشياء أخرى.

الدراسة أفادت أن الأشخاص الذين استقلوا الدراجات الهوائية كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب، بنسبة تفوق الـ30%، إلى جانب تفادي الإصابة بأمراض الصحة الممثلة في الفصام والقلق بنسبة 25%.

ركوب الدراجات الهوائية

ركوب الدراجات الهوائية لا يساعد فقط على زيادة الأداء الوظيفي فحسب، بل مفعوله الإيجابي يصل إلى زيادة النشاط البدني بشكل كامل، إلى جانب فوائد نفسية عدة، مثل تحسين المزاج وتقليل التوتر والقلق.

الدراسة تشير إلى أن الاكتئاب يعد مشكلة صحية عامة خطيرة للغاية، وخلص الباحثون أن نتائج الدراسة تدعم الحاجة إلى تحسين إمكانية الوصول إلى مرافق ركوب الدراجات الهوائية، من أجل تشجيع الموظفين أو الأشخاص بشكل عام على استخدام الدراجات الهوائية للتنقل.