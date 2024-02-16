الأوراق المطلوبة لدفع الإيجار في المحكمة.. اضمن حقك حتى لا تتعرض للطرد

يتساءل العديد من الأشخاص عن طرق إثبات دفع الإيجار في حال وجود نزاع مع المالك، حيث يلجأ بعض ورثة المؤجرين والملاك للتهرب من المستأجرين لادعاء تأخير دفع القيمة المستحقة للإيجار، حتى يتمكنوا من رفع دعوة قضائية لإثبات عدم الدفع أو التأخر فيه، وهو ما يترتب عليه في حال ثبوته أن تقرر المحكمة طرد ورثة المستأجر للعقار محل الخلاف.

وبناء على تلك الحيل، يجب أن يعرف المُستأجر كيف يستطع إثبات دفع الايجار للحفاظ على وحدته السكنية حيث يمكن للمستأجر دفع الإيجار في المحكمة في حالة عدم وجود اتفاق بينه وبين المؤجر على طريقة الدفع، أو في حالة وفاة المؤجر أو عدم قدرته على استلام الإيجار، أو في حالة وجود نزاع بين المستأجر والمؤجر حول قيمة الإيجار.

الأوراق المطلوبة لدفع الإيجار في المحكمة

وفي السطور التالية، أبرز الأوراق المطلوبة لدفع الإيجار في المحكمة.

الأوراق المطلوبة لدفع الإيجار في المحكمة هي كالتالي:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي للمستأجر.

2- صورة من عقد الإيجار.

3- إيصال سداد الإيجار.

4- إيصال سداد الإيجار

يجب أن يتضمن إيصال سداد الإيجار البيانات التالية:

اسم المستأجر.

اسم المؤجر.

رقم العقد.

قيمة الإيجار.

تاريخ السداد.

إجراءات دفع الإيجار في المحكمة

يمكن للمستأجر دفع الإيجار في المحكمة عن طريق الخطوات التالية:

الذهاب إلى المحكمة المختصة.

تقديم الأوراق المطلوبة إلى مأمور الإيجارات.

دفع قيمة الإيجار.

الحصول على إيصال سداد الإيجار.

مزايا دفع الإيجار في المحكمة

يوجد العديد من المزايا التي يحصل عليها المستأجر الذي يدفع الإيجار في المحكمة، ومن أهم هذه المزايا ما يلي:

ضمان وصول الإيجار إلى المؤجر.

حفظ الحقوق القانونية للمستأجر في حالة نشوب نزاع مع المؤجر.

إمكانية الحصول على إيصال سداد الإيجار كدليل على تسديد القيمة المستحقة.

نصائح لدفع الإيجار في المحكمة

فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في دفع الإيجار في المحكمة:

احرص على تقديم الأوراق المطلوبة كاملة وصحيحة.

ادفع قيمة الإيجار نقدًا أو بحوالة بريدية.

احصل على إيصال سداد الإيجار.

أهمية دفع الإيجار في المحكمة

يعد دفع الإيجار في المحكمة من الطرق الآمنة والقانونية التي يمكن للمستأجر من خلالها تسديد قيمة الإيجار المستحقة، حيث تضمن وصول الإيجار إلى المؤجر، وتحفظ الحقوق القانونية للمستأجر في حالة نشوب نزاع مع المؤجر.

دفع الإيجار القديم

يقصد بدفع الإيجار القديم، هو دفع الإيجار للوحدات المؤجرة وفقًا لعقود الإيجار القديم، والتي تتميز بثبات قيمة الإيجار لمدة طويلة، وقد تصل إلى مدى الحياة.

وأصدرت الحكومة المصرية قانون رقم 10 لسنة 2022، والذي يقضي بتعديل قانون الإيجارات القديمة، حيث نص القانون على زيادة قيمة الإيجار القديم بنسبة 15% عن القيمة السارية حتى نهاية شهر فبراير 2024، ثم يتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 7% عن القيمة السارية في آخر 31 ديسمبر من كل عام.

طرق دفع الإيجار القديم

يمكن للمستأجر دفع الإيجار القديم بعدة طرق، وهي كالتالي:

الدفع نقدًا: وهي الطريقة التقليدية في دفع الإيجار، حيث يقوم المستأجر بتسليم قيمة الإيجار نقدًا إلى المؤجر.

الدفع بتحويل بنكي: وهي الطريقة التي يتم فيها تحويل قيمة الإيجار من حساب المستأجر إلى حساب المؤجر.

الدفع عن طريق مكاتب البريد: وهي الطريقة التي يتم فيها دفع قيمة الإيجار في مكاتب البريد، ويتم إصدار إيصال من مكتب البريد يثبت دفع الإيجار.

الالتزامات القانونية للمستأجر

يلتزم المستأجر بدفع الإيجار القديم في المواعيد المحددة في العقد، وفي حالة عدم دفع الإيجار في موعده، يحق للمؤجر رفع دعوى قضائية ضد المستأجر، ويحكم عليه بدفع قيمة الإيجار المتأخرة مع الغرامات المستحقة.

نصائح للمستأجرين

فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعد المستأجرين في دفع الإيجار القديم:

الاحتفاظ بنسخة من عقد الإيجار: وذلك لضمان حقوق المستأجر في حالة نشوب نزاع مع المؤجر.

التأكد من دفع الإيجار في المواعيد المحددة: وذلك لتجنب الوقوع في مشاكل مع المؤجر.

الاحتفاظ بإيصال سداد الإيجار: وذلك كدليل على دفع الإيجار.