خبير مياه دولي: مصر تطبق الإدارة المتكاملة للموارد المائية

قال الدكتور خالد أبو زيد، الخبير الدولي في المياه إن هناك نماذج كثيرة في مصر تشهد على التطور في تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

تحديث قانون الري والصرف والموارد المائية وتحديث الخطة الوطنية للموارد المائية

أضاف في تصريحات لـ«الوطن» على هامش ورشة عمل اعتماد النتيجة النهائية للمؤشر الخاص بدرجة تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، اليوم أنه تم تحديث قانون الري والصرف والموارد المائية وتحديث الخطة الوطنية للموارد المائية حتي 2037 وذلك يمثل جزء هام من البيئة التمكينية للإدارة المتكاملة للموارد المائية.

رقابة واستخدام مشترك لجميع الموارد المائية المتاحة وأدوات الحماية من التلوث

أوضح أن لدى وزارة الموارد المائية والرى قدر مهم من أدوات الإدارة المتكاملة من رقابة واستخدام مشترك لجميع الموارد المائية المتاحة وأدوات الحماية من التلوث كما تولي الدولة قدر لا بأس به من التمويل لقطاع المياه بمشروعاته الكبيرة فمصر لديها أكبر محطات لمعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامه على مستوى العالم، وتسعي لتغطية كافة السكان بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بحلول عام 2023.