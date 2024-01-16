الممثلة كيت بيكنسيل تنعى زوج والدتها المخرج روي باترسبي: «آسفة لخسارتك»

أعلنت الممثلة الإنجليزية كيت بيكنسيل، وفاة زوج والدتها المخرج روي باترسبي، عن عمر 87 عاما بعد فترة قصيرة من الصراع مع المرض، وذلك وفقا لما نشرته عبر حسابها على «إنستجرام»، اليوم، قائلة: «ببالغ الحزن تعلن عائلة المخرج السينمائي والتلفزيوني، روي باترسبي، نبأ وفاته مؤخرًا بعد فترة وجيزة من المرض».

وكشفت كيت بيكنسيل تفاصيل وفاة زوج والدتها، المخرج روي باترسبي، قائلة: «لقد توفي بسلام في 10 يناير 2024، في لوس أنجلوس محاطًا بعائلته، عن عمر يناهز 87 عامًا. ستقام الجنازة في لندن، وسنتابع التفاصيل»، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول».

الممثلة كيت بيكنسيل تنعي زوج والدتها

ونشرت الممثلة البالغة من العمر 50 عاما مقطع فيديو يتضمن مجموعة من الصور تجمعها بالمخرج الذي كان متزوجا من والدتها جودي لوي، كما تتضمن الفيديو مجموعة من اللحظات الجميلة مع زوج والدتها، والدتها وباقي أفراد العائلة والأصدقاء، أظهر مقطع الفيديو أيضًا «باتيسبي» وهو يتحدث عن حياته أثناء نشأته خلال الحرب العالمية الثانية في المملكة المتحدة، وعلقت على الفيديو: «ليس لدى كلمات.. أنا آسفة جدا لخسارتك».

وكانت الممثلة البريطانية قد نشرت صورًا لها ولأفراد عائلتها، متجمعين حول سرير في المستشفى، بينما كانت ترتدي فستانها الفضي، الذى ارتدته خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، وعلقت: «حفل جولدن جلوب من البداية إلى النهاية»