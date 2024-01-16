رسالة مؤثرة من ياسمين عبدالعزيز بعد انفصالها عن العوضي: «أكبر درس في حياتي»

أعلن الثنائي الفنان أحمد العوضي، والفنانة ياسمين عبد العزيز، منذ قليل، انفصالهما دون الكشف عن تفاصيل الانفصال أو الخلاف.

ونشرت ياسمين عبد العزيز رسالة مؤثرة، عبر حسابها الرسمي على خاصية «الاستوري»، على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مدون بها: «أكبر درس تعلمته بحياتي إن المسرف في الطيبة والحب دائما خسران».

أخر عمل فني جمعهم

وكان جمع الثنائي مؤخرا، عمل فني عرض بالسباق الرمضاني الماضي، تحت عنوان «ضرب نار»، والتي كانت تدور أحداثه حول بعد أن يسافر جابر من الصعيد إلى القاهرة بسبب الثأر، يلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، ابرزهم سهير المرشدي، ماجد المصري، انتصار، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، إيمان السيد، أحمد عبد الله محمود، تامر نبيل، وغيرهم.