متابعات ميدانية مكثفة لـ30 مركز شباب بمحافظة بالقليوبية

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الإدارات الفرعية بمتابعة ميدانية مستمرة ومكثفة لمراكز الشباب على مستوى المحافظة، والتي شملت 30 مركز شباب بمختلف الإدارات الفرعية.

مراجعة العضويات بعدد من مراكز الشباب

وشملت المتابعات مراجعة العضويات بعدد من مراكز الشباب واستيفاء السجلات المالية والإيصالات ومراجعة عوامل الأمن والسلامة الخاصة بالملاعب وحمامات السباحة حرصا على أمن وسلامة المترددين، كما شملت المتابعات التأكد من تخفيض استهلاك الكهرباء، وتوافر شروط الأمن والسلام لأكاديميات السباحة وترشيد الكهرباء وغلق الإضاءة الخارجية لقاعات الأفراح، وإقامة جميع المباريات نهارًا، وغلق إضاءة الملاعب فور انتهاء المباريات.

متابعة 4 مراكز شباب بكفر شكر

وشملت المتابعة 4 مراكز شباب بكفر شكر، ومركزين بإدارة الخانكة، و11 بإدارة بنها، ومركزين بإدارة شبرا الخيمة ونادي، ومركزين بقليوب، و3 مراكز بإدارة طوخ، و4 بإدارة شبين القناطر.

وتهدف المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب إلى التأكيد على التزام العاملين، وتقديم الخدمات، ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالمراكز، وكذلك مراجعة الإجراءات الدفترية والإدارية وتنفيذ الأنشطة.