بعد 4 سنوات زواج.. تفاصيل انفصال ‎العوضي وياسمين عبد العزيز

فوجئ اليوم جمهور الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، بإعلانهما الانفصال رسميا عبر صفحاتهما الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، ويبحث الكثير من الجمهور عن تفاصيل انطلاق العوضي وياسمين عبد العزيز، وذلك بعدما كتب كل منهما أنه تم الطلاق بشكل رسمي مع الاحتفاظ بكامل الاحترام والتقدير من جانب الطرفين.

تفاصيل طلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

تفاصيل طلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز اللذان جمعتهما قصة حب وزيجة فنية، دامت قرابة الـ 4 أعوام، وذلك بعدما أعلنا زواجهما بشكل رسمي في مارس 2020 عقب انفصال ياسمين عبد العزيز عن زوجها الأول محمد حلاوة والد أبنائها، إذ بدأت قصة الحب بين العوضي وياسمين بعدما تعاونا في مسلسل «لآخر نفس»، عام 2019، وعُرض في الموسم الرمضاني من نفس العام.

وقال مصدر مقرب من الطرفين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الانفصال تم في هدوء شديد وفي أجواء من الاحترام المتبادل، وجرى الاتفاق بين الطرفين على مصارحة الجمهور بخبر الطلاق، باعتبار أنهما دائمًا يشاركان الجمهور بكل لحظات حياتهما.