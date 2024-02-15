شروط ترخيص معهد خاص.. بينها المساحة والتخصصات العلمية المطلوبة

تخضع شروط ترخيص معهد خاص لما تقرره وزارة التعليم العالي، وذلك أن المعاهد الخاصة في مصر تكون تحت مظلة الوزارة، والتي تضع شروطًا محددة للحصول على ترخيص إنشاء أو توسيع معهد خاص، ونستعرض خلال السطور التالية شروط ترخيص معهد خاص.

شروط الحصول على ترخيص

إليك أهم شروط ترخيص معهد خاص، وهي كالتالي:

- ألا تقل مساحة إنشاء المعهد عن 5 آلاف متر.

- أن يحتوي المعهد على تخصصات علمية تكون الدولة في حاجة لها.

- الحصول على الموافقات من الجهات المعنية داخل المحافظة التي يقام عليها المعهد.

- أن يكون صاحب المعهد من الأشخاص الاعتبارية العامة، وهي المؤسسات التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، مثل الهيئات الحكومية والشركات المساهمة العامة، أو من الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة، وهي المؤسسات التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ولكنها تابعة لمؤسسة عامة، مثل شركات القطاع العام، أو من النقابات، وهي المؤسسات التي تمثل أعضاء مهنة أو حرفة معينة، أو من الجمعيات المشكلة وفقا لأحكام القانون، وهي المؤسسات التي تنشأ بموجب قانون أو مرسوم ملكي.

- أن يكون صاحب المعهد متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل، ولا يجوز إنشاء شركة أو جمعية بقصد تملك أو إنشاء معهد عال خاص.

- أن يكون قادرًا على الوفاء بالالتزامات المالية للمعهد، ويتطلب هذا الشرط أن يكون صاحب المعهد قادرًا على الوفاء بالالتزامات المالية للمعهد، مثل مصاريف التشغيل والصيانة، ومكافآت أعضاء هيئة التدريس، ورسوم الدراسة، وغيرها.

ويحدد قرار من وزير التعليم مدى هذه الالتزامات وشروط الكفاية المالية والضمانات الواجب تقديمها، مثل تقديم كفالة بنكية أو تأمين على المباني والتجهيزات.

- أن يكون موقع المعهد ومبناه ومرافقه وتجهيزاته مناسبة لمقتضيات رسالته ومطابقة للمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير التعليم العالي، وتتضمن هذه المواصفات أن يكون موقع المعهد في مكان مناسب، وأن يكون المبنى مجهزًا بكل المرافق اللازمة، مثل الفصول الدراسية والمعامل والمكتبة وقاعات الاجتماعات، وأن تكون التجهيزات حديثة ومتطورة.

- أن يكون لدى المعهد خطة ومناهج للدراسة تتفق مع أهدافه وتحقق رسالته، وتكون معتمدة من وزير التعليم العالي، ووتتضمن خطة الدراسة المقررات الدراسية التي سيتم تدريسها، ومدة الدراسة، ونظام الامتحانات، وغيرها.

- يتطلب هذا الشرط أن يكون لدى المعهد هيئة تدريس مؤهلة علميًا وتربويًا، وتكون معتمدة من وزير التعليم العالي، وتتضمن هيئة التدريس الأساتذة والمحاضرين المساعدين والمعيدين، ويشترط أن يكونوا حاصلين على مؤهلات علمية مناسبة، وأن يكونوا مؤهلين تأهيلاً تربويا.

- الاطلاع علي كراسة الشروط الخاصة بالمعاهد، والتي يجب أن تحتوي على الأماكن الجغرافية التي تستدعي إنشاء المعهد فيها، بالإضافة إلى التخصصات واحتياجات الدولة بإنشاء هذه المعاهد.

- إعداد ملف كامل بإطار قانوني وهندسي وفني، بحيث يتم عرضه على إدارة التعليم الخاص للبت فيها قبل قرار الموافقة على إنشاء المعهد.

وبعد استيفاء جميع هذه الشروط، يتم تقديم طلب الترخيص إلى وزارة التعليم العالي، والتي تقوم بدراسة الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز سنة، وإذا وافقت الوزارة على الترخيص، يتم إصدار قرار من الوزير بترخيص المعهد، ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

يشار إلى أن المعاهد الخاصة في مصر تخضع لرقابة وزارة التعليم العالي، والتي تقوم بمتابعة سير العملية التعليمية في هذه المعاهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة مخالفة هذه المعاهد للشروط والمعايير التي وضعتها الوزارة.

ما المعهد الخاص؟

المعاهد الخاصة هي مؤسسات تعليمية غير حكومية، يتم تأسيسها وتشغيلها من قبل أفراد أو شركات أو جمعيات، وتقدم المعاهد الخاصة مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية، بما في ذلك البرامج الأكاديمية والفنية والحرفية.

أنواع المعاهد الخاصة

تًصنف المعاهد الخاصة حسب نوع البرنامج الذي تقدمه إلى

المعاهد الأكاديمية Academic Institutes

وهي المعاهد التي تقدم برامج تعليمية أكاديمية، مثل برامج البكالوريوس والدراسات العليا.

المعاهد الفنية Technical Institutes

وهي المعاهد التي تقدم برامج تعليمية فنية، مثل برامج التدريب المهني والبرامج الفنية التطبيقية.

المعاهد الحرفية Vocational Institutes

وهي المعاهد التي تقدم برامج تعليمية حرفية، مثل برامج التدريب على المهارات الحرفية.