أمين الفتوى: الاعتداء على المرافق العامة إثم كبير (فيديو)

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرافق العامة هي درب من دروب المال العام، لافتا إلى أن الحفاظ على المال من مقاصد الشريعة الإسلامية.

الشرع يتشدد في كل ما ملكيته عامة

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المُذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء، «الشرع يتشدد في كل ما ملكيته عامة، فسرقة المال العام يعتبر إثما وذنبا كبيرا».

الاعتداء على المرافق العامة

وتابع: «الاعتداء على المرافق العامة قد يودي بحياة من يفعل هذا، لأنه إذا كسرت إشارة مرور مثلا، كيف ستعبر الطريق، وإذا عبرت قد تفقد حياتك».