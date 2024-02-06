أسعار فلاتر المياه 5 مراحل.. حافظ على صحتك بتنقية المياه

تعد فلاتر المياه من أهم الأجهزة المنزلية الصغيرة التي يحرص الآباء على تواجدها في المنزل، حرصا منهم على تنقية المياه المستخدمة في الطعام والشراب لتجنب الإصابة بالأمراض، وهناك الكثير من أنواع الفلاتر المختلفة وفق عدد المراحل الخاصة بكل فلتر على حدى، فضلا عن عدد الشمعات التي يحتوي عليها الفلتر، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة أسعار فلاتر المياه 5 مراحل و6 و3 مراحل.

وتحرص الشركات الخاصة بإنتاج فلاتر المياه على توفير ما يحتاج إليه العملاء في فلاتر المياه، حتى يتمكنوا من الحصول على أفضل جودة للمياه من الفلتر خاصتهم، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار فلاتر المياه 5 مراحل، وفق المواقع الرسمية الخاصة بشركات الأجهزة الكهربائية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار فلاتر المياه 5 مراحل

وجاءت أسعار فلاتر المياه 5 مراحل، كالتالي:

- فلتر تانك ألترا بيور 5 مرحلة مع 2 شمعة: يصل سعره إلى 880 جنيها.

- فلتر مياه أكوا جيت، 5 مراحل ذات لون أبيض: يصل سعره إلى 1300 جنيها.

- فلتر مياه تانك باور بلس، 5 مراحل: يصل سعره إلى 850 جنيها.

- عبوة شمع فلتر مياه تانك باور 5 مراحل - 6 شمعات: يصل سعرها إلى 300 جنيه.

- فلتر تانك باور 5s بلس، 5 مراحل، مع شمعات: يصل سعره إلى 1600 جنيه.

- فلتر مياه أونو- 5 مراحل: يصل سعره إلى 850 جنيها.

- فلتر مياه أكوا ترك زجاج، 5 مراحل، أحمر: يصل سعره إلى 2240 جنيها.

- فلتر مياه أكوا ترك ستيل ماكس رو، 5 مراحل، أسود: يصل سعره إلى 6100 جنيه.

- فلتر مياه أكوا ترك ستاند رو، 5 مراحل: يصل سعره إلى 1400 جنيه.

- فلتر مياه أكوا ترك بيور إكس رو، 5 مراحل، أحمر: يصل سعره إلى 5280 جنيها.

- فلتر مياه أكوا ترك إكس رو، 5 مراحل، أسود: يصل سعره إلى 6450 جنيها.

أسعار فلاتر المياه 6 مراحل

- فلتر مياه 6 مراحل أكوا تورك سفير - أحمر: يصل سعره إلى 6600 جنيه.

- فلتر مياه 6 مراحل أكوا تورك أكوا جلاس - أحمر: يصل سعره إلى 4200 جنيه.

- فلتر مياه أكوا ترك مياتو، 6 مراحل: يصل سعره إلى 12 ألفا و600 جنيه.

- فلتر مياه تانك برو، 6 مراحل - أبيض: يصل سعره إلى 2250 جنيها.

أسعار فلاتر المياه 3 مراحل

- فلتر مياه باور تانك - 3 مراحل: يصل سعر إلى 650 جنيها.

- فلتر تانك اكسترا بيور 3 مرحلة مع 2 شمعة: يصل سعره إلى 700 جنيها.

- فلتر مياه تانك باور، 3 مراحل - مع 4 شمعة: يصل سعره إلى 1630 جنيها.

- فلتر تانك اكسترا بيور 3 مراحل، مع عدد 2 شمعة مبدئية: يصل سعره إلى 720 جنيها.

- فلتر تانك اكسترا بيور 3 مرحلة، مع شمعات تكفي لمدة 12 شهرا: يصل سعره إلى 1100 جنيه.

- فلتر مياه اونو- 3 مراحل: يصل سعره إلى 570 جنيها.

- شمعة فلتر مياه أكوا ترك 3 مراحل: يصل سعرها إلى 260 جنيهًا.

سعر فلتر تانك 7 مراحل

- فلتر تانك آر أو برو 7 مراحل مع عبوة اقتصادية: يصل سعره إلى 3860 جنيها.

- فلتر تانك آر أو بيور 7 مراحل - مع آيس تانك سوبر كوول: يصل سعره إلى 4000 جنيه.

- فلتر مياه أكوا ترك بريزما رو، 7 مراحل، أحمر: يصل سعره إلى 8320 جنيها.

- فلتر مياه أكوا ترك ستاند رو، 7 مراحل: يصل سعره إلى 4450 جنيها.

- فلتر مياه أكوا ترك موندا رو، 7 مراحل: يصل سعره إلى 4500 جنيها.