الأوقاف تعلن إطلاق برنامج تلاوات لشهر رمضان 2024

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إطلاق الوزارة العديد من الأنشطة لتلاوة وتفسير وخدمة القرآن الكريم، كالتوسع في المقارئ القرآنية للأئمة والجمهور وكبار القراء، فضلاً عن إطلاق برنامج تلاوات بالمساجد الكبرى لكبار القراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقراء السورة المعتمدين بالأوقاف.

وقال الوزير، إنه تم فتح الباب لشيوخ وأعضاء المقارئ النموذجية من أصحاب الصوت الحسن من غير الأئمة الراغبين في المشاركة في قراءة السورة في رمضان المبارك 1445هـ «قرآن الجمعة، قرآن العصر، قرآن السهرة»، وذلك بالمساجد الكبرى وفق الخطة التي سيتم اعتمادها لكل مديرية.

شهر رمضان

وتستعد وزارة الأوقاف بخطة كبيرة لشهر رمضان، منها مسابقة وملتقى للعلماء والمفكرين، وكذلك مبادرة حصن طفلك، علاوة على حضور مبتهلين وكبار القراء في المساجد الكبرى، وإحياء ليالي شهر رمضان وصلاة التراويح وأمسيات دينية متعددة على مدار الشهر المبارك.

وأكد وزير الأوقاف، أنه تم إطلاق مسابقة لتكثيف الأنشطة الدعوية في المساجد والمديريات بشكل كبير، إضافة إلى إطلاق حملات تنظيف وفرش للمساجد قبل قدوم شهر رمضان، استعدادا لاستقبال المصلين على مدار الشهر.