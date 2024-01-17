وزير البترول: مستوى مصافي التكرير بمسطرد يدعو للفخر

أكد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن المستوى المتطور الذي وصلت إليه مصفاة القاهرة لتكرير البترول بمسطرد يدعو للفخر، وأنه جاء نتاج عمل كبير ومتواصل لتحديث منشآت الشركة، وبالتوازي مع العمل على رفع كفاءة المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد، لافتا إلى اعتماد موازنة غير مسبوقة في تاريخ الشركة بقيمة 1.5 مليار جنيه لدعم تنفيذ المشروعات الجديدة التي تخدم الإنتاج.

التوسعات الجديدة للمنطقة البترولية

وأضاف الملا، أن التوسعات الجديدة للمنطقة البترولية بمسطرد تسهم في تعظيم القدرات والبنية التحتية للتخزين للمنتجات البترولية، وهو ما يساعد على زيادة الطاقات الإنتاجية، في ظل توافر الطاقات التخزينية القادرة على استيعاب زيادة الإنتاج.

التحول الرقمي عنصر أساسي في رفع كفاءة مصافي التكرير

وأكد الملا أن التحول الرقمي عنصر أساسي في رفع كفاءة مصافي التكرير، إذ يؤدي إلى تحسين المنتجات البترولية والحد من الفاقد، وأن ربط المصافي ببعضها البعض في منظومة رقمية متكاملة لصناعة التكرير، يمكنه تعظيم العائد من تكرير كل برميل بترول.

وأشاد الوزير باتباع خطوات دعم البعد البيئي بعد تركيب أنظمة الرصد البيئي الذاتي بالشركة، وربطها بجهاز شئون البيئة، وتابع الوزير عرضا توضيحيا من المهندس وائل رزق، رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول حول مستهدفات الشركة في مجالات الإنتاج والمشروعات بالموازنة التخطيطية للعام المالي 2024 / 2025.