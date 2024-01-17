خلال ساعات.. فتح باب التقديم لوظائف الحكومة 2024

يبدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال ساعات قليلة، فتح باب التقديم لوظائف الحكومة 2024، والتي تم الإعلان عنها في كل من البريد المصري، وزارة العدل «مصلحة الخبراء، والطب الشرعي»، وزارة التربية والتعليم.

ويتم فتح باب التقديم لوظائف الحكومة 2024، بداية من الساعات الأولى من صباح غد الخميس، ويستمر حتى 31 من ذات الشهر على الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجته لشغل عدد من الوظائف في الجهات التالية: «البريد المصري، وزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل «مصلحة الخبراء، والطب الشرعي».

ويُشرف الجهاز على تنظيم المسابقات التي تم الإعلان عنها وسيتم إجراء الاختبارات للأشخاص المُتقدمين الذين يرغبون في التعيينات الحكومية التي تم الإعلان عنها.

وظائف التربية والتعليم

وبالنسبة للوظائف الخاصة بوزارة التربية والتعليم، مطلوب التعيين لـ11 ألف و114 خريجًا «معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية الأول، الثاني، الثالث في جميع محافظات».

وظائف الطب الشرعي

وبالنسبة للوظائف الخاصة بمصلحة الطب الشرعي، مطلوب التعيين لـ81 شخص في التخصصات التالية «معاون طبيب شرعي ميداني، معاون طبيب شرعي معملي، وظيفة عامل تشريح بالمستوى الوظيفي السادس (ب)، معاون كيميائي شرعي بالدرجة الوظيفية الثالثة، وظيفة حرفي سادس (ب)».

وظائف مصلحة الخبراء

وبالنسبة للوظائف الخاصة بمصلحة الخبراء، مطلوب التعيين لـ243 شخص في التخصصات التالية «معاون خبير زراعي، معاون خبير هندسي تخصص هندسة بحرية، معاون خبير حسابي، معاون خبير هندسي تخصص مدني أو عمارة، معاون خبير هندسي تخصص حاسبات ومعلومات، معاون خبير هندسي تخصص ميكانيكا، معاون خبير هندسي تخصص كهرباء.

وظائف البريد

وبالنسبة للوظائف الخاصة بالبريد المصري، مطلوب التعيين لـ900 شخص في التخصصات التالية «مهندس ميكانيكا سيارات، مهندس ميكانيكا، مهندس كهرباء، مهندس تشغيل وسائل النقل، مهندس تخطيط النقل، أخصائي مكتب بريد، أخصائي خدمة عملاء، أخصائي بريد، محامون قانونيون بالدرجة الثالثة وعددهم 20، أخصائيو بريد وعددهم 861».