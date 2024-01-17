طلاب «الإعدادية» في بورسعيد: امتحان العلوم في مستوى الطالب المتوسط

أنهى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد امتحان مادة العلوم، ومن المنتظر أن يؤدون امتحان مادة الكمبيوتر، بينما تستمر الامتحانات حتى الأربعاء المقبل وسط إجراءات مشددة لمنع اصطحاب الهاتف المحمول للطلاب والملاحظين.

وأكد عدد من طلاب الشهادة الإعدادية في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط إلا من سؤالين تحتاج الى تفكير، وأبدوا ارتياحهم من الامتحان بنظام الورقة الالكترونية «البابل شيت»، مؤكدين أنها تؤهلهم بعد التدريب عليها في امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

محافظ بورسعيد يتابع سير الامتحانات

وتفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم عددًا من المدارس، لمتابعة سير الامتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد، ورافقته في الجولة الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد وعدد من قيادات المديرية.

واستفسر تفقد محافظ بورسعيد من الطلاب عن أسئلة الامتحان واكدوا له إنها جاءت من كتاب المدرسة.