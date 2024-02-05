كيفية تقديم شكوى لرئيس الوزراء.. لو متضرر من حاجة

تعد الشكوى وسيلة مهمة للتواصل مع الحكومة والتعبير عن الرأي وتحقيق العدالة، لذلك يجب على كل مواطن معرفة كيفية تقديم الشكوى لرئيس الوزراء، وكتابة شكوى فعّالة في كل أمر أو أزمة يمر بها ولا يجد لها حلا، ووقع ضرر عليه بسببها، وفي السطور التالية نوضح كيفية تقديم شكوى لرئيس الوزراء.

كيفية تقديم شكوى لرئيس الوزراء

يمكن تقديم شكوى لرئيس الوزراء من خلال إحدى الطرق التالية:

عبر موقع رئاسة الوزراء

يمكنك تقديم شكوى لرئيس الوزراء من خلال موقع رئاسة الوزراء، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ادخل على موقع رئاسة الوزراء.

اضغط على علامة التبويب «شكاوى المواطنين».

اضغط على زر «تقديم شكوى».

ادخل بياناتك الشخصية، مثل الاسم ورقم الهاتف والعنوان.

ادخل تفاصيل الشكوى، مثل موضوع الشكوى والجهة التي تقدمت إليها بالشكوى والتاريخ والوقت والمكان الذي حدث فيه الحادث.

قم بتحميل المستندات الداعمة، إن وجدت.

اضغط على زر «إرسال».

عبر تطبيق رئاسة الوزراء

يمكنك أيضًا تقديم شكوى لرئيس الوزراء من خلال تطبيق رئاسة الوزراء، وذلك باتباع الخطوات التالية:

حمل تطبيق رئاسة الوزراء من متجر التطبيقات.

افتح التطبيق.

اضغط على علامة التبويب «شكاوى المواطنين».

اضغط على زر «تقديم شكوى».

ادخل بياناتك الشخصية، مثل الاسم ورقم الهاتف والعنوان.

ادخل تفاصيل الشكوى، مثل موضوع الشكوى والجهة التي تقدمت إليها بالشكوى والتاريخ والوقت والمكان الذي حدث فيه الحادث.

قم بتحميل المستندات الداعمة، إن وجدت.

اضغط على زر «إرسال».

عبر مكاتب شكاوى المواطنين

يمكنك أيضًا تقديم شكوى لرئيس الوزراء من خلال مكاتب شكاوى المواطنين المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى أقرب مكتب شكاوى المواطنين.

قدم بياناتك الشخصية، مثل الاسم ورقم الهاتف والعنوان.

ادخل تفاصيل الشكوى، مثل موضوع الشكوى والجهة التي تقدمت إليها بالشكوى والتاريخ والوقت والمكان الذي حدث فيه الحادث.

قم بتحميل المستندات الداعمة، إن وجدت.

سيقدم لك الموظف المختص نموذج شكوى، قم بتعبئته وإرساله.

الشروط اللازمة لتقديم الشكوى

لكي تتمكن من تقديم شكوى لرئيس الوزراء، يجب أن تتوفر فيك الشروط التالية:

1- أن تكون مصري الجنسية.

2- أن تكون مقيمًا في جمهورية مصر العربية.

3- أن تكون قد تعرضت لضرر أو ظلم من قبل إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة.

الإجراءات المتبعة بعد تقديم الشكوى

بعد تقديم الشكوى، سيتم فحصها من قبل الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وسيتم إخطارك بالنتائج في موعد أقصاه 30 يومًا من تاريخ تقديم الشكوى.

نصائح لكتابة شكوى فعالة

عند كتابة شكوى لرئيس الوزراء، يجب مراعاة ما يلي:

أن تكون الشكوى واضحة ومختصرة، وتتضمن معلومات كافية عن موضوع الشكوى.

أن تكون الشكوى مكتوبة بخط واضح ومقروء.

أن تكون الشكوى موقعة من مقدم الشكوى.

أن تكون الشكوى مرفقة بالمستندات الداعمة، إن وجدت.

يحق لك تقديم شكوى لرئيس الوزراء عن أي واقعة فساد أو انحراف أو إهمال أو سوء إدارة.

إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن شكواك خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمها، يمكنك تقديم شكوى أخرى إلى رئيس الوزراء.

شكوى رئاسة الوزراء

السيد رئيس الوزراء

تحية طيبة وبعد،

أتقدم إليكم بشكوى ضد الجهة الحكومية/الخاصة التالية:

[اسم الجهة الحكومية/الخاصة]

[عنوان الجهة الحكومية/الخاصة]

[رقم الهاتف]

[البريد الإلكتروني]

وموضوع الشكوى هو:

[موضوع الشكوى]

وإليكم التفاصيل:

[تفاصيل الشكوى]

وبناءً على ما تقدم، فإنني أطلب من سيادتكم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه الشكوى، وتحقيق العدالة في حقي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

[اسم مقدم الشكوى]

[التوقيع]

[التاريخ]

مثال على شكوى لرئيس الوزراء

السيد رئيس الوزراء

تحية طيبة وبعد،

أتقدم إليكم بشكوى ضد وزارة الصحة، حيث أنني تقدمت إلى الوزارة بطلب للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، ولكن الوزارة رفضت طلبي دون إبداء أسباب.

وبناءً على ما تقدم، فإنني أطلب من سيادتكم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه الشكوى، وإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لي، حيث أنني أعاني من إعاقة بصرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

[اسم مقدم الشكوى]

[التوقيع]

[التاريخ]

نصائح لكتابة شكوى فعالة لرئيس الوزراء

عند كتابة شكوى لرئيس الوزراء، يجب مراعاة ما يلي:

أن تكون الشكوى واضحة ومختصرة، وتتضمن معلومات كافية عن موضوع الشكوى.

أن تكون الشكوى مكتوبة بخط واضح ومقروء.

أن تكون الشكوى موقعة من مقدم الشكوى.أن تكون الشكوى مرفقة بالمستندات الداعمة، إن وجدت.

وفيما يلي بعض النصائح الإضافية لكتابة شكوى فعالة لرئيس الوزراء:

ابدأ الشكوى بمقدمة قصيرة تتضمن اسمك وعنوانك ورقم هاتفك وموضوع الشكوى.

اشرح بالتفصيل موضوع الشكوى، مع ذكر جميع التفاصيل المهمة، مثل التاريخ والوقت والمكان الذي حدث فيه الحادث، والأشخاص الذين شاركوا فيه، وما إلى ذلك.

قدم الأدلة الداعمة، إن وجدت، مثل المستندات أو الصور أو الشهود.

اطلب اتخاذ إجراء بشأن الشكوى، مع تحديد ما تريد تحقيقه.