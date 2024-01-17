كم تستقر الأجواء الدافئة؟.. ارتفاع في الحرارة يستمر عدة أيام

تشهد البلاد بداية من اليوم الأربعاء، ارتفاعًا تدريجيًا بقيم درجات الحرارة، وذلك بمعدل درجتين إلى 4 درجات مئوية، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مرتفعة الحرارة، ولكن إلى متى تستمر هذه الأجواء الدافئة؟.

الأجواء خلال فترة النهار ستكون مشمسة ودافئة

وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سترتفع درجات الحرارة في القاهرة الكبرى من 18 درجة إلى 20 درجة مئوية، كما سترتفع درجات الحرارة في باقي محافظات الجمهورية بنفس المعدل، مشيرة إلى أن الأجواء خلال فترة النهار ستكون مشمسة ودافئة، وتكون الأجواء مائلة للدفء بالمناطق الشمالية ودافئة بشكل كبير بالمناطق الجنوبية.

ولفتت كذلك إلى أنَّه بمجرد غياب أشعة الشمس، يحدث انخفاض بقيم درجات الحرارة خلال فترات الليل، خصوصًا وقت الفجر وأوقات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر، وتكون الأجواء شديدة البرودة على معظم محافظات الجمهورية، خصوصًا محافظات الصعيد التي لها ظهير صحراوي بشكل كبير ووسط سيناء.

كم تستقر الأجواء الدافئة؟

وفي ذلك السياق، ذكرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّ البلاد تشهد اليوم ارتفاعًا تدريجيًا بقيم درجات الحرارة، بمعدل من درجتين إلى 4 درجات، ومع نهاية الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل تصل إلى 23 درجة مئوية.

ويمكن القول إنَّ الأجواء المعتدلة ستستقر لنحو أسبوع على الأقل، إذ من المتوقع أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة حتى يوم الأحد المقبل، وخلال هذه الفترة، يمكن الاستمتاع بالأجواء الدافئة خلال فترة النهار، مع ضرورة ارتداء الملابس الشتوية في فترات الليل والصباح الباكر.