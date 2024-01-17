تركيب 40 كشاف إنارة تعمل بالطاقة الشمسية في قرية «أم دومة» بسوهاج

عقد السيد أحمد القاضي، نائب محافظ سوهاج، وشريف أبو سحلي، مدير وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة، اجتماعا مع أعضاء فريق مبادرة «القرية الخضراء»، حيث تم اختيار قرية «أم دومة» بمركز طما، من قبل وزارة التخطيط ضمن قرى المبادرة التي تهدف إلى تأهيل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية.

قرية «أم دومة» أول قرية صديقة للبيئة

وناقش الاجتماع أهم المستجدات الخاصة بقرية أم دومة كأول قرية صديقة للبيئة بسوهاج، وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي للحديقة الجاري إنشائها، حيث تم تسوية أرضية الحديقة، وإنشاء السور، وبالنسبة لكشافات الإنارة الشمسية، فقد تم تركيب 40 كشاف إنارة يعمل بالطاقة الشمسية، موزعة على شوارع ومداخل القرية بالكامل.

ومن جانبها، أوضحت هويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة طما، عقد ندوة توعوية تثقيفية حول مخاطر الإدمان وتوعية الشباب، وذلك ضمن مبادرة «إدمانك دمارك» التي ترعاها المحافظة، بمشاركة جامعة سوهاج، وصندوق مكافحة الإدمان.

ووجه «القاضي» بالمتابعة المستمرة والالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ الأعمال، ومراعاة اشتراطات السلامة والصحة المهنية.