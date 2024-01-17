«حزب الله»: استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين في ثلاثة مواقع قرب الحدود

أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأربعاء، بأنَّ «حزب الله» اللبناني، أعلن أنَّه قصف تجمعات لجنود إسرائيليين في ثلاثة مواقع قرب الحدود.

وفي وقت سابق، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أنه تم رصد إطلاق 20 صاروخاً من لبنان، باتجاه «رأس الناقورة»، قرب الحدود، وذلك في اليوم الـ103 للعدوان المتواصل لجيش الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة.