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«حزب الله»: استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين في ثلاثة مواقع قرب الحدود

كتب:

عمرو حسني ومنى صلاح
05:31 م | الأربعاء 17 يناير 2024
قصف قرب حدود لبنان- ارشيفية

قصف قرب حدود لبنان- ارشيفية

أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأربعاء، بأنَّ «حزب الله» اللبناني، أعلن أنَّه قصف تجمعات لجنود إسرائيليين في ثلاثة مواقع قرب الحدود.

وفي وقت سابق، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أنه تم رصد إطلاق 20 صاروخاً من لبنان، باتجاه «رأس الناقورة»، قرب الحدود، وذلك في اليوم الـ103 للعدوان المتواصل لجيش الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة.

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بقلم عمرو حسني ومنى صلاح