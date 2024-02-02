أسعار ديب فريزر ألاسكا.. اشتري المناسب ليك حسب احتياجك

يحرص الكثير من محبي تخزين الطعام على شراء الديب فريزر ووضعه في المنزل حتى يستطيعون حفظ الطعام لفترات زمنية طويلة دون أن يتلف الطعام أو يحدث له شيء يجعله غير صالح للتناول، وتهتم شركات إنتاج الأجهزة الكهربائية بتوفير كل الإمكانات التي يحتاج إليها مستخدموم الديب فريزر، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة أسعار ديب فريزر ألاسكا وفريش وتوشيبا وغيرها من الأنواع الأخرى في مصر.

ويعد ديب فريزر ألاسكا من أكثر أنواع الديب فريزر طلبا في السوق المصرية، نظرًا لما يتمتع به من إمكانات جيدة وبأسعار مناسبة في متناول يد الجميع، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار ديب فريزر ألاسكا، وأسعار الأنواع الأخرى من الديب فريزر، وفقًا للمواقع الرسمية الخاصة بالأجهزة الكهربائية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار ديب فريزر ألاسكا

وجاءت أسعار الديب فريزر ألاسكا في السوق، كالتالي:

- ديب فريزر ألاسكا 5 أدراج أبيض - Up270: يصل سعره إلى 11 ألفًا و200 جنيه.

- ديب فريزر ألاسكا UP190: يصل سعره إلى 11 ألف جنيه.

- ديب فريزر أفقي ألاسكا ديفروست سعة 135 لتر أبيض CH140: يصل سعره إلى 8250 جنيهًا.

- ديب فريزر أفقي الاسكا 135 لتر - فضي CH140STS: يصل سعره إلى 8600 جنيه.

- ديب فريزر ألاسكا CH140: يصل سعره إلى 7950 جنيهًا.

- الاسكا UP190 4Drawer Upright: يصل سعره إلى 11 ألفا و200 جنيه.

ديب فريزر نوفروست في مصر

- ديب فريزر رأسي فريش نوفروست، 130 لترا 5 أدراج و2 رف - فضي: يصل سعره إلى 17 ألفا و500 جنيه.

- ديب فريزر رأسي نوفروست شارب، إنفرتر 300 لتر، 10.5 قدم و7 أدراج: يصل سعره إلى 30 ألفًا و700 جنيه.

- ديب فريزر رأسي فريش 5 أدراج FNU- L250BC: يصل سعره إلى 18 ألف جنيها.

- ديب فريزر ديفروست وايت وايل 245 لترا - أبيض- WCF3300C: يصل سعره إلى 11 ألفا و100 جنيه.

- فريزر رأسي نوفروست فريش- سعة 130 لترا ستانلس ستيل: يصل سعره إلى 17 ألف جنيه.

- ديب فريزر رأسي فريش نوفروست 5 أدراج فضي- FNUL250S: يصل سعره إلى 19 ألفا و600 جنيه.

- ديب فريزر رأسي فريش سعة 200 لتر - FNUMT270B: يصل سعره إلى 21 ألفًا و750 جنيها.

- ديب فريزر أفقي وايت ويل 295 لترًا أبيض WCF3350C: يصل سعره إلى 11 ألفا و900 جنيه.

- ديب فريزر أفقي ديفروست فريش 107 لترات - فضي غامق FDF-130: يصل سعره إلى 8 آلاف جنيه.

- ديب فريزر رأسي فريش سعة 200 لتر ستانلس ستيل: يصل سعره إلى 21 ألف جنيه.

- فريزر نوفروست فريش 200 لتر MT270TND: يصل سعره إلى 21 ألف جنيه.

- ديب فريزر رأسي فريش نوفروست سعة 255 لترا - 7 درج - أسود يصل سعره إلى 24 ألفا و100 جنيه.

- ديب فريزر رأسي فريش مودينا كلاس7 أدراج أسود: يصل سعره إلى 27 ألفا و990 جنيها.

- ديب فريزر أفقي فريش ديفروست 215 لترا فضي - FDF 270T: يصل سعرها إلى 10 آلاف 980 جنيهًا.

- ديب فريزر أفقي فريش ديفروست سعة 200 لتر 7.06 لتر، درج واحد: يصل سعره إلى 11 ألفا و500 جنيه.

- ديب فريزر أفقي كريازي ديفروست سعة 225 لترا أبيض - KH225CF: يصل سعره إلى 14 ألفًا و200 جنيه.

- ديب فريزر رأسي كريازي نوفروست 6 أدراج أسود UGH0044N: يصل سعره إلى 28 ألفا و400 جنيه.

- فريزر نوفروست رأسي بيكو، 5 أدراج، 168 لترا - أسود - RFNM: يصل سعره إلى 23 ألفًا و200 جنيه.

- ديب فريزر أفقي كريازي 338 لترا - kH338CF: يصل سعره إلى 16 ألفا و800 جنيه.

- ديب فريزر أفقي فريش، ديفروست 140 لترا - فضي FDF190F: يصل سعره إلى 8600 جنيه.

- ديب فريزر فريش 7 أدراج أسود: يصل سعره إلى 23 ألفا و950 جنيها.